В Житомирской области столкнулись Daewoo и грузовик. Погибли отец и два ребенка

В результате ДТП погибли трое пассажиров легкового авто. По предварительной информации, женщина, которая была за рулем Daewoo, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком.

"ДТП в Житомирской области уничтожило семью и унесло жизни трех человек: отца и детей – мальчиков 2010-го и 2016 годов рождения. Мать с тяжелыми травмами борется за жизнь в больнице", – написал Билошицкий.

По его словам, авария произошла из-за ряда факторов: Daewoo выехал на встречную полосу, ремни безопасности у пассажиров не были пристегнуты, детских кресел в авто не было, на колесах – летняя резина.

"Лоб в лоб – именно эти ДТП одни из самых страшных на дорогах. Как правило, пострадавшие и погибшие – их неотъемлемые спутники. Очень часто даже при условии соблюдения правил личной безопасности после таких ДТП не выживают. Но если ни одна из мер не соблюдена, шансы мизерные. Опасность таких ДТП для водителей и пассажиров очень и очень высока, даже на небольшой скорости", – подчеркнул замглавы патрульной полиции.

Скриншот: Олексій Білошицький / Facebook