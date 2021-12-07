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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Черниговской области 8 декабря объявили днем траура из-за ДТП, в котором погибло 13 человек

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Авария произошла сегодня около 8.00
Авария произошла сегодня около 8.00
Фото: Поліція Чернігівської області / Facebook

В Черниговской области 8 декабря объявили днем траура из-за ДТП, в котором погибло 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба Черниговской облгосадминистрации.

"В память о погибших на территории области будут приспущены государственные флаги на зданиях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций", – говорится в сообщении.

Всем учреждениям и организациям, независимо от формы собственности, рекомендуют в этот день отменить развлекательные мероприятия.

Контекст:

Сегодня около 8.00 в районе Брусилова Черниговской области произошло ДТП – столкнулись грузовик и маршрутка. 11 человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице, семь человек пострадали.

Накануне ДТП водителей в Черниговской области предупреждали об ухудшении погоды. О том, что авария могла произойти из-за скользкой дороги, говорили также спасатели.

В то же время глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что ДТП произошло по вине водителя грузовика, который с нарушением ПДД выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом.

Событие квалифицировали по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких человек).

Теги: МВД, ДТП, авария, траур, Черниговская область, погибшие, маршрутка, грузовик, Черниговская ОГА
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