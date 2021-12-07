В Черниговской области 8 декабря объявили днем траура из-за ДТП, в котором погибло 13 человек

"В память о погибших на территории области будут приспущены государственные флаги на зданиях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций", – говорится в сообщении.

Всем учреждениям и организациям, независимо от формы собственности, рекомендуют в этот день отменить развлекательные мероприятия.