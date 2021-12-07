Монастырский после ДТП под Черниговом анонсировал законопроекты о повышении безопасности дорожного движения

Монастырский сообщил, что ДТП произошло по вине водителя грузовика, который выехал на встречную полосу Фото: Сергій Василина / Facebook

"В этом месяце по моей инициативе в Верховную Раду Украины будут внесены законопроекты, направленные на повышение безопасности дорожного движения. Обращаюсь к каждому водителю! Будьте бдительны и осторожны, сев за руль. Вы ведь несете ответственность не только за свою жизнь и здоровье, но и за жизнь и здоровье других", – подчеркнул министр.

Он отметил, что патрульная полиция будет строго наказывать водителей и владельцев коммерческих транспортных средств, которые ездят на "лысой резине", а также тех, кто превышает скоростной режим и нарушает правила дорожного движения.

Также Монастырский сообщил, что ДТП в Черниговской области произошло по вине водителя грузовика, который с нарушением ПДД выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом.