Монастырский после ДТП под Черниговом анонсировал законопроекты о повышении безопасности дорожного движения

"В этом месяце по моей инициативе в Верховную Раду Украины будут внесены законопроекты, направленные на повышение безопасности дорожного движения. Обращаюсь к каждому водителю! Будьте бдительны и осторожны, сев за руль. Вы ведь несете ответственность не только за свою жизнь и здоровье, но и за жизнь и здоровье других", – подчеркнул министр.
Он отметил, что патрульная полиция будет строго наказывать водителей и владельцев коммерческих транспортных средств, которые ездят на "лысой резине", а также тех, кто превышает скоростной режим и нарушает правила дорожного движения.
Также Монастырский сообщил, что ДТП в Черниговской области произошло по вине водителя грузовика, который с нарушением ПДД выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом.
Сегодня около 8.00 в районе Брусилова Черниговской области произошло ДТП – столкнулись грузовик и маршрутка. 11 человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице, семь человек пострадали.
Накануне ДТП водителей в Черниговской области предупреждали об ухудшении погоды. О том, что авария могла произойти из-за скользкой дороги, говорили также спасатели.
Событие квалифицировали по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких человек).