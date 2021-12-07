ГСЧС назвала предварительные причины ДТП под Черниговом

Об этом в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили изданию "Сегодня".
"Участок трассы не аварийно опасный, здесь никогда не было концентрации ДТП. Поэтому причин может быть две – либо скользкая дорога, либо нарушение ПДД со стороны водителей", – сказано в сообщении.
Полиция расследует происшествие, но пока не озвучивала причин аварии. Накануне ДТП водителей в Черниговской области предупреждали об ухудшении погоды.
ДТП в районе Брусилова Черниговской области произошло сегодня около восьми часов утра. В результате аварии погибли 13 человек, семеро пострадали. Движение в районе ДТП перекрыто, на участке дороги Городня – Сновск – Березное и в обратном направлении организован объезд.