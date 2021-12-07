ГСЧС назвала предварительные причины ДТП под Черниговом

Одной из причин аварии могла быть скользкая дорога, заявили в ГСЧС Фото: Поліція Чернігівської області / Facebook

Об этом в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили изданию "Сегодня".

"Участок трассы не аварийно опасный, здесь никогда не было концентрации ДТП. Поэтому причин может быть две – либо скользкая дорога, либо нарушение ПДД со стороны водителей", – сказано в сообщении.

Полиция расследует происшествие, но пока не озвучивала причин аварии. Накануне ДТП водителей в Черниговской области предупреждали об ухудшении погоды.