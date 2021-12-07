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ПРОИСШЕСТВИЯ

Машина руководства одесской полиции сбила женщину на переходе. СМИ пишут, что ДТП пытались скрыть

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По данным СМИ, полицейские настояли, чтобы пострадавшей в ДТП женщине диагностировали бытовую травму
По данным СМИ, полицейские настояли, чтобы пострадавшей в ДТП женщине диагностировали бытовую травму
Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

В Одессе 3 декабря служебный автомобиль и.о. заместителя начальника полиции области сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом 7 декабря сообщили в Госбюро расследований.

По данным ГБР, автомобиль Нацполиции проехал перекресток на красный сигнал светофора и сбил женщину.

"Водитель об инциденте не сообщил и не позволил врачам госпитализировать пострадавшую с места аварии, аргументировав, что самостоятельно доставит женщину в больницу", – говорится в сообщении.

ГБР открыло производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) и выясняет, кто причастен к преступлению. 

По информации издания "Думская", служебным автомобилем Hyundai Sonata в тот день управлял инспектор управления патрульной полиции в Одесской области. В салоне, по данным издания, находился и.о. замначальника ГУНП, бывший начальник патрульной полиции Александр Гостищев, а также и.о. начальника одного из управлений. Они ехали в Черноморск, где происходили столкновения между активистами и полицией.

Пожилую женщину сбили примерно в 11.55 на пересечении улиц Ангарской и Магистральной в поселке городского типа Авангард под Одессой, уточняет издание.

"Полицейские самовольно оставили место происшествия и доставили пострадавшую в одну из городских больниц Одессы, где настояли, чтобы ей диагностировали бытовую травму. В дальнейшем Гостищев предпринял еще ряд мер, чтобы скрыть факт правонарушения. Однако о случившемся стало известно ГБР, которое начало расследование", – пишет "Думская".

Издание напоминает, что Гостищев фигурирует еще в одном уголовном производстве – о превышении служебных полномочий. В 2020 году, после начала пандемии COVID-19, полицейские силой задержали предпринимателя, якобы нарушившего условия карантина. По информации "Думской, Гостищев с напарником тогда сломали бизнесмену два ребра, после чего он провел некоторое время в больнице.

Теги: Одесса, полиция, Одесская область, Государственное бюро расследований, полицейский, Нацполиция, ГБР
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