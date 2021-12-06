Военному, застрелившему на охоте в Николаевской области бывшего замвоенкома региона, объявили подозрение

В полиции сообщили, что стрелявшему грозит 15 лет тюрьмы Фото: Поліція Одеської області / Facebook

"На месте происшествия полицейские выяснили, что потерпевший экс-военный приехал на охоту вместе со знакомыми, действующими военнослужащими. Ранение мужчина получил, когда один из присутствующих произвел выстрел и попал в пострадавшего", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что стрелявшего задержали, теперь подозреваемому грозит лишение свободы на 15 лет.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Охотничье ружье, из которого сделали выстрел, изъяли.

По данным издания "Новости N", жертвой стал бывший заместитель областного военного комиссара Николаевской области Александр Жолудь, а смертельный выстрел в грудь сделал командир батальона территориальной обороны Василий Рогоза. Ранее он занимал должность районного военкома в поселке Казанка Николаевской области.