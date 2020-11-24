В Одесской области на охоте застрелили охотника – полиция

По данным полиции Одесской области, возле села Озерное в охотника случайно выстрелил его приятель.

В районе села Озерное Одесской области во время охоты погиб 45-летний житель Измаильского района. Об этом 23 ноября проинформировала полиция региона.

"Выстрелил в мужчину 51-летний приятель, спутав его в камышах со зверем. Пострадавший скончался на месте", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что для установления окончательной причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

"С места происшествия полицейские изъяли ружья обоих охотников, они будут направлены на экспертизу. Фигурант доставлен в территориальный отдел полиции", – отметили в ведомстве.

Правоохранители анонсировали открытие уголовного производства по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.