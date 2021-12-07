Украинский фильм "Плохие дороги" вошел в лонг-лист "Оскара"

В перечень вошли 93 фильма.

Шорт-лист из 15 фильмов объявят 21 декабря.

Госагентство Украины по вопросам кино сообщило об участии фильма "Плохие дороги" в борьбе за "Оскар" от Украины 24 сентября. Сюжет фильма состоит из пяти новелл о жителях Донбасса, чья жизнь проходит по обе стороны от линии разграничения, сообщил "Детектор медиа".

Мировая премьера ленты состоялась в программе "Неделя критики" Венецианского кинофестиваля в 2020 году, фильм получил награду в номинации "Самая инновационная лента в конкурсе". Украинская премьера фильма состоялась на фестивале "Киевская неделя критики".

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Видео: Arthouse Traffic / YouTube