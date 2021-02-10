"Атлантида" Васяновича не попала в короткий список "Оскара"

Картина украинского режиссера Валентина Васяновича "Атлантида" представляла Украину на 93-й премии "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм".

В "Атлантиде" снимались волонтеры и военные, принимавшие участие в боевых действиях на востоке Украины Фото: Атлантида / Atlantis / Facebook

Академия кинематографических искусств и наук 9 февраля опубликовала шорт-лист премии "Оскар" в девяти номинациях.

Картина украинского режиссера Валентина Васяновича "Атлантида", которая претендовала на победу в категории "Международный полнометражный фильм", не попала в этот список.

"Атлантида" – фильм-антиутопия, в нем рассказывается о победе Украины в войне с Россией. Действие картины происходит на Донбассе в 2025 году. На экране демонстрируют последствия военных действий, которые сделали территорию непригодной для жизни.

Васянович работал над фильмом как автор сценария, режиссер, оператор и продюсер. В "Атлантиде" снимались волонтеры и военные, принимавшие участие в боевых действиях на востоке Украины.

Картина представляла Украину на 93-й премии "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм". Церемония награждения запланирована на 25 апреля.

"Атлантида" также попала в длинный список фильмов, которые будут претендовать на номинации Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. Лента поборется за номинации в 12 категориях, среди которых "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа" и "Лучший неанглоязычный фильм".