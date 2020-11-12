С сайта президента исчез указ о награждении режиссеров Цилык и Васяновича. Ранее они отказались от присвоенных наград и званий

Режиссеру Ирине Цилык президент Владимир Зеленский присвоил звание заслуженного деятеля искусств, а режиссеру Валентину Васяновичу – орден "За заслуги" III степени. После их заявлений об отказе от наград указ исчез с сайта главы государства.

C сайта президента Украины исчез указ №491/2020 "О награждении государственными наградами Украины по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства", который был издан 9 ноября.

Документом, в частности, президент Владимир Зеленский награждал режиссера Валентина Васяновича орденом "За заслуги" III степени, а режиссеру и поэтессе Ирине Цилык присваивали звание заслуженного деятеля искусств Украины.

Васянович от награды отказался. Он заявил, что не может принимать награду от той власти, которая "одной рукой награждает "за значительный личный вклад в развитие национальной культуры, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство", а другой – открывает уголовные производства и занимается преследованием".

В комментарии Васяновича говорится, в частности, об уголовном производстве, упомянутом в обращении, опубликованном на сайте Госкино перед вторым туром 14-го государственного конкурса кинопроектов. В нем Госкино просило экспертов "при оценке проектов во время второго тура учесть информацию о наличии незакрытых уголовных производств в отношении компаний (по заявлениям правоохранительных органов) и наличии незавершенных и не сданных в Госкино проектов в предыдущих годах". Речь шла о компаниях "Трафик филмз", "Лаймовый свет", "Артхаус трафик", "Молодость" и других.

Цилык 11 ноября в Facebook также заявила об отказе от звания. Она сказала, что узнала о его присвоении случайно из СМИ.

"Было время переварить информацию, почитать поздравления моих френдов и письма с советами "ни в коем случае не отказываться от звания". Но я так и не смогла на себя примерить все это. Ну какая из меня заслуженная? Честно говоря, я очень хочу быть полезной и заслужить любовь и доверие своей страны различными добрыми делами. Но пока было бы неуместно иметь такое звание с разных точек зрения. Во-первых, я только начинаю свой путь в кинорежиссуре. Кроме того, считаю неуместным принимать с легкой душой такие отличия во времена неуверенности, когда многие мои коллеги из киносообщества были обижены несправедливыми действиями нынешней власти", – написала она.