Украинский режиссер Васянович отказался от ордена, который ему дал Зеленский

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении режиссера Валентина Васяновича и еще ряда деятелей культуры госнаградами. Васянович от ордена отказался в знак протеста против уголовных производств против украинских кинопроизводителей.

Украинский режиссер и продюсер Валентин Васянович отказался от ордена "За заслуги" 3-й степени, которым его наградил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом режиссер сообщил LB.ua.

"Я не могу принять государственную награду, которой меня отметили по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства. Как участник кинематографического процесса я протестую этим отказом против генерирования властью уголовных производств против большинства кинопроизводителей, которые создавали украинскую киноиндустрию последние годы. По странному стечению обстоятельств эти "дела" в основном касаются тех продакшенов, которые представляли Украину на международной арене", – отметил Васянович.

Он заявил, что не может принимать награду от той власти, которая "одной рукой награждает "за значительный личный вклад в развитие национальной культуры, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство", а другой – открывает уголовные производства и занимается преследованием".

Валентин Васянович – кинорежиссер, автор игровых фильмов "Атлантида", "Уровень черного" и документальной ленты "Сумерки", оператор фильма "Племя" Мирослава Слабошпицкого. "Атлантида" в прошлом году победила в программе "Горизонты" Венецианского кинофестиваля и в этом году выдвинута от Украины на "Оскар" в категории "Лучший международный фильм".

В его комментарии говорится, в частности, об уголовном производстве, упомянутом в обращении, опубликованном на сайте Госкино перед вторым туром 14-го государственного конкурса кинопроектов. В нем Госкино просило экспертов "при оценке проектов во время второго тура учесть информацию о наличии незакрытых уголовных производств в отношении компаний (по заявлениям правоохранительных органов) и наличии незавершенных и не сданных в Госкино проектов в предыдущих годах". Речь шла о компаниях "Трафик филмз", "Лаймовый свет", "Артхаус трафик", "Молодость" и других.

Указ "О награждении государственными наградами Украины по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства", в котором речь шла и о награждении Васяновича в том числе, был издан 9 ноября.