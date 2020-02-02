Украинский режиссер получила награду на кинофестивале в США за фильм о Донбассе

Украинский режиссер Ирина Цилык получила приз американского фестиваля Sundance Film Festival 2020 за документальный фильм "Земля голубая, будто апельсин", в котором идет речь о семье, живущей в красной зоне Донбасса, где продолжается война.
Цилык вручили награду за лучшую режиссуру документального фильма, сообщила пресс-служба фестиваля в Twitter.
Directing Award: World Cinema Documentary goes to Iryna Tsilyk for THE EARTH IS BLUE AS AN ORANGE. #sundance pic.twitter.com/oLUqwVHkne— SundanceFilmFestival (@sundancefest) February 2, 2020
Госкино информировало в Facebook, что Цилык является автором и режиссером киноленты. "Земля голубая, будто апельсин" – это ее полнометражный дебют.
Премьера фильма состоялась на фестивале Sundance Film Festival 2020 24 января. Также он вошел в конкурсную программу Generation Берлинского кинофестиваля.