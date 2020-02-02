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Украинский режиссер получила награду на кинофестивале в США за фильм о Донбассе

Украинка Ирина Цилык, которая принимала участие в кинофестивале Sundance Film Festival 2020 с фильмом "Земля голубая, будто апельсин", получила приз за лучшую режиссуру документального кино.

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"Земля голубая, будто апельсин" это полнометражный дебют Цилык
"Земля голубая, будто апельсин" – это полнометражный дебют Цилык
Фото: The Earth Is Blue As an Orange / Facebook

Украинский режиссер Ирина Цилык получила приз американского фестиваля Sundance Film Festival 2020 за документальный фильм "Земля голубая, будто апельсин", в котором идет речь о семье, живущей в красной зоне Донбасса, где продолжается война. 

Цилык вручили награду за лучшую режиссуру документального фильма, сообщила пресс-служба фестиваля в Twitter.

Госкино информировало в Facebook, что Цилык является автором и режиссером киноленты. "Земля голубая, будто апельсин" – это ее полнометражный дебют. 

Премьера фильма состоялась на фестивале Sundance Film Festival 2020 24 января. Также он вошел в конкурсную программу Generation Берлинского кинофестиваля.

https://www.facebook.com/ukrainefilmagency/videos/2238904873079041/

Теги: США, Украина, кино, Донбасс, кинофестиваль, режиссер
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