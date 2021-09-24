Стало известно, какой фильм будет претендовать на "Оскар" от Украины

"В этом году отбор был по-настоящему конкурентным и драматичным: соревновались фильмы, у каждого из которых есть неоспоримые достоинства, необходимые для перспективного участия в оскаровской гонке. В результате Украинский оскаровский комитет определенным образом подтвердил решение кинокритиков и членов Украинской киноакадемии, которые уже отдавали "Плохим дорогам" свои призы", – сказал глава комитета Алик Шпилюк.
В национальном отборе участвовали пять фильмов: "Отблеск" Валентина Васяновича (Украина), "Носорог" Олега Сенцова (Украина, Польша, Германия), "Cтоп-земля" Екатерины Горностай (Украина), "Плохие дороги" Наталки Ворожбит (Украина) и "Почему я жив" Виллена Новака (Украина, Грузия).
Премия Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" была учреждена в 1929 году в США. Лауреатами премии становятся представители мирового кинематографа. Церемония награждения ежегодно проводится в Dolby Theatre (Лос-Анджелес) и транслируется в прямом эфире.
В 2022 году премию будут вручать 27 марта.
В 2021 году от Украины на "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм" выдвигали фильм Васяновича "Атлантида", он не попал в шорт-лист. Также не оказалось в шорт-листе документальной картины украинского режиссера Ирины Цилык "Земля блакитна, ніби апельсин", которая была представлена в лонг-листе в номинации "Документальный полнометражный фильм".