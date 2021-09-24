Стало известно, какой фильм будет претендовать на "Оскар" от Украины

В 2022 году "Оскар" будут вручать 27 марта Фото: EPA

"В этом году отбор был по-настоящему конкурентным и драматичным: соревновались фильмы, у каждого из которых есть неоспоримые достоинства, необходимые для перспективного участия в оскаровской гонке. В результате Украинский оскаровский комитет определенным образом подтвердил решение кинокритиков и членов Украинской киноакадемии, которые уже отдавали "Плохим дорогам" свои призы", – сказал глава комитета Алик Шпилюк.

В национальном отборе участвовали пять фильмов: "Отблеск" Валентина Васяновича (Украина), "Носорог" Олега Сенцова (Украина, Польша, Германия), "Cтоп-земля" Екатерины Горностай (Украина), "Плохие дороги" Наталки Ворожбит (Украина) и "Почему я жив" Виллена Новака (Украина, Грузия).