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КУЛЬТУРА

Названы фильмы – участники нацотбора от Украины на кинопремию "Оскар"

Фильм, который выдвинут на "Оскар" от Украины, назовут 24 сентября
Фильм, который выдвинут на "Оскар" от Украины, назовут 24 сентября
Фото: EPA

Украинский оскаровский комитет объявил участников национального отбора на выдвижение на премию "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм". Об этом 10 сентября сообщило Госагентство Украины по вопросам кино.

Комитет отобрал пять фильмов:

  • "Отблеск" Валентина Васяновича (Украина);
  • "Носорог" Олега Сенцова (Украина, Польша, Германия);
  • "Cтоп-земля" Екатерины Горностай (Украина);
  • "Плохие дороги" Наталки Ворожбит (Украина);
  • "Почему я жив" Виллена Новака (Украина, Грузия).

Номинанта от Украины комитет выберет на заседании 24 сентября.

Контекст:

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" была учреждена в 1929 году в США. Лауреатами премии становятся представители мирового кинематографа. Церемония награждения ежегодно проводится в Dolby Theatre (Лос-Анджелес) и транслируется в прямом эфире.

В 2022 году премию будут вручать 27 марта.

В 2021 году от Украины на "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм" выдвигали фильм Васяновича "Атлантида", он не попал в шорт-листТакже не оказалось в шорт-листе документальной картины украинского режиссера Ирины Цилык "Земля блакитна, ніби апельсин", которая была представлена в лонг-листе в номинации "Документальный полнометражный фильм".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, кино, Оскар, Олег Сенцов, Госкино, Владимир Васянович, Наталка Ворожбит, Екатерина Горностай, Виллен Новак
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