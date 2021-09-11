Названы фильмы – участники нацотбора от Украины на кинопремию "Оскар"

Комитет отобрал пять фильмов:

Номинанта от Украины комитет выберет на заседании 24 сентября.

Контекст:

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" была учреждена в 1929 году в США. Лауреатами премии становятся представители мирового кинематографа. Церемония награждения ежегодно проводится в Dolby Theatre (Лос-Анджелес) и транслируется в прямом эфире.

В 2022 году премию будут вручать 27 марта.

В 2021 году от Украины на "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм" выдвигали фильм Васяновича "Атлантида", он не попал в шорт-лист. Также не оказалось в шорт-листе документальной картины украинского режиссера Ирины Цилык "Земля блакитна, ніби апельсин", которая была представлена в лонг-листе в номинации "Документальный полнометражный фильм".