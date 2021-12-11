Новый канцлер Германии встретился с Макроном. Они говорили об Украине и возрождении нормандского формата

Шольц сказал, что переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате, в которых принимают лидеры Франции, Германии, Украины и России, необходимо реанимировать.

"Нас всех беспокоит ситуация на границе с Украиной. Совершенно очевидно, что там наблюдается очень много солдат, поэтому очень важно делать это везде предметом обсуждения. Хорошо, что американский президент [Джо Байден] добивался обсуждения этого вопроса с президентом России [Владимиром Путиным]", – подчеркнул Шольц.

Он заверил, что Германия будет действовать так, чтобы "у Украины были хорошие перспективы".

"Нерушимость границ в Европе – это один из принципов, который каждый в Европе должен принять для общей безопасности. Эти правила имеют силу для всех", – подчеркнул канцлер.

Макрон добавил, что нормандский формат сохраняет свою значимость и необходимо продолжить работу в его рамках.

Как отметила "Немецкая волна", поездка во Францию традиционно стала первым зарубежным визитом нового канцлера. Шольц был избран на эту должность 8 декабря.