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Новый канцлер Германии встретился с Макроном. Они говорили об Украине и возрождении нормандского формата

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Макрон стал первым мировым лидером, к которому Шольц приехал в должности канцлера
Макрон стал первым мировым лидером, к которому Шольц приехал в должности канцлера
Фото: Emmanuel Macron / Twitter

Новый канцлер Германии Олаф Шольц 10 декабря совершил визит в Париж и встретился с президентом Франции Эммануэлем, на пресс-конференции, расшифровку которой опубликовали на сайте немецкого правительства, два лидера говорили в том числе об Украине.

Шольц сказал, что переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате, в которых принимают лидеры Франции, Германии, Украины и России, необходимо реанимировать. 

"Нас всех беспокоит ситуация на границе с Украиной. Совершенно очевидно, что там наблюдается очень много солдат, поэтому очень важно делать это везде предметом обсуждения. Хорошо, что американский президент [Джо Байден] добивался обсуждения этого вопроса с президентом России [Владимиром Путиным]", – подчеркнул Шольц.

Он заверил, что Германия будет действовать так, чтобы "у Украины были хорошие перспективы". 

"Нерушимость границ в Европе – это один из принципов, который каждый в Европе должен принять для общей безопасности. Эти правила имеют силу для всех", – подчеркнул канцлер. 

Макрон добавил, что нормандский формат сохраняет свою значимость и необходимо продолжить работу в его рамках. 

Как отметила "Немецкая волна", поездка во Францию традиционно стала первым зарубежным визитом нового канцлера. Шольц был избран на эту должность 8 декабря. 

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, говорят в МИД Украины. Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, США решили быть активным участником мирного процесса.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Франция, Париж, нормандский формат, война в Украине, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц
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