ГОРДОН
 
 
МИР

Шольц стал новым канцлером Германии

За Шольца проголосовали 395 депутатов Бундестага
За Шольца проголосовали 395 депутатов Бундестага
Фото: ЕРА

Вице-канцлер и министр финансов, бывший мэр Гамбурга социал-демократ Олаф Шольц 8 декабря стал новым канцлером Германии. Об этом сообщает DW.

Во время голосования в Бундестаге Шольц был единственным кандидатом на пост канцлера.

Для избрания на должность ему нужно было получить поддержку большинства депутатов – минимум 369 (всего в Бундестаге 736 парламентариев). В итоге за Шольца проголосовали 395 депутатов.

Контекст:

26 сентября в Германии прошли выборы в БундестагВ них приняли участие 47 партий. 

"Немецкая волна" сообщала, что больше всего голосов (25,7%) получила Социал-демократическая партия. Второе место с 24,1% голосов занял консервативный блок партий "Христианско-демократический союз" и "Христианско-социальный союз". На третьем месте – "Зеленые" (14,8%), а на четвертом – Свободная демократическая партия (11,5%). Всего в Бундестаг прошли восемь партий, включая Союз южношлезвигских избирателей, который был освобожден от пятипроцентного барьера как партия датского и фризского меньшинств и получил одно место в парламенте. 

Как сообщило 24 ноября агентство Bloomberg, лидеры СДПГ, СДП и партии "Зеленые" заключили соглашение о создании коалиционного правительства, согласно которому Шольц заменит Ангелу Меркель на посту канцлера.

Меркель после 15 лет на посту отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение. 

26 октября полномочия Меркель на посту канцлера прекратились. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер попросил ее продолжить правительственную деятельность до избрания нового канцлера Германии.

Теги: Германия, Ангела Меркель, Бундестаг, голосование, Олаф Шольц
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  На съемной квартире найдена мертвой 23-летняя звезда шоу America's Got Talent Скилир Хикс
  На съемной квартире найдена мертвой 23-летняя звезда шоу America's Got Talent Скилир Хикс
Узерли показала, как выглядела за месяц до вторых родов. Фото беременной звезды "Великолепного века"
Узерли показала, как выглядела за месяц до вторых родов. Фото беременной звезды "Великолепного века"
"Если мы не сможем быть вместе, оставь меня в сердце". Саша Барон Коэн показал жену, с которой прожил в браке 20 лет
"Если мы не сможем быть вместе, оставь меня в сердце". Саша Барон Коэн показал жену, с которой прожил в браке 20 лет
"Люблю, когда большая грудь". Дурнев прокомментировал слухи о романе с Астафьевой
"Люблю, когда большая грудь". Дурнев прокомментировал слухи о романе с Астафьевой
"Ангел красивый". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в мини-юбке подняла ногу перед камерой
"Ангел красивый". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в мини-юбке подняла ногу перед камерой
Зеленский в тренажерном зале показал на камеру жест из двух пальцев
Зеленский в тренажерном зале показал на камеру жест из двух пальцев
Четвертая жена Виктора Павлика после публичного конфликта подала в суд на его третью супругу Созаеву
Четвертая жена Виктора Павлика после публичного конфликта подала в суд на его третью супругу Созаеву
"Богиня любви и красоты". Мейхер обнародовала откровенное фото в прозрачной майке
"Богиня любви и красоты". Мейхер обнародовала откровенное фото в прозрачной майке
Table For Two. Певица Mishell из Израиля выступит в Киеве с моноспектаклем
Table For Two. Певица Mishell из Израиля выступит в Киеве с моноспектаклем
"Шикарная мадам". Loboda засветила соски во время секси-дефиле
"Шикарная мадам". Loboda засветила соски во время секси-дефиле
"Ты самая лучшая в мире!" Горбунов публично признался в любви Осадчей и показал ее домашнее фото
"Ты самая лучшая в мире!" Горбунов публично признался в любви Осадчей и показал ее домашнее фото
"Все очень эстетично". Седокова показала трусы перед камерой
"Все очень эстетично". Седокова показала трусы перед камерой
"Папе сегодня 85". Гордон показал своего отца
"Папе сегодня 85". Гордон показал своего отца
"Хорошенькая". Обнаженная Кристина Асмус показала, как принимает душ
"Хорошенькая". Обнаженная Кристина Асмус показала, как принимает душ
"Сладкая детка", "Глаз не отвести". Бывшая солистка "ВИА Гры" Миша Романова выложила в сеть постельное фото без бюстгальтера
"Сладкая детка", "Глаз не отвести". Бывшая солистка "ВИА Гры" Миша Романова выложила в сеть постельное фото без бюстгальтера
"Вы не беременны? Проглядывается хорошо животик". Лобода показала фигуру в золотистом купальнике
"Вы не беременны? Проглядывается хорошо животик". Лобода показала фигуру в золотистом купальнике
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Кошка меняет кожу", "Это вообще законно?" Maruv сняла платье перед камерой (239744)
2
48-летняя Клум показала голую грудь и пах (146790)
3
"Чудесная задница". Рианна эротично прогнулась перед камерой, показав пятую точку (75290)
4
"Искусственные лица", "Зубы, как унитазы, сделали". Королева и Тарзан показали, как выглядят сейчас (70961)
5
"Димон, прекращай, выглядишь моложе дочери". 51-летний Маликов показал 21-летнюю дочь и 58-летнюю жену (69022)
6
"Свят, свят". Леся Никитюк показала фото на фоне гигантского "фаллоса" (54591)
7
"Хорошенькая". Обнаженная Кристина Асмус показала, как принимает душ (50744)
8
"Не уверена, что вы готовы это увидеть". Седокова показала, как выглядела в 19 лет, когда работала ведущей на "Новом канале" (32592)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS