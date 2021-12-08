Шольц стал новым канцлером Германии

Во время голосования в Бундестаге Шольц был единственным кандидатом на пост канцлера.

Для избрания на должность ему нужно было получить поддержку большинства депутатов – минимум 369 (всего в Бундестаге 736 парламентариев). В итоге за Шольца проголосовали 395 депутатов.

Контекст:

26 сентября в Германии прошли выборы в Бундестаг. В них приняли участие 47 партий.

"Немецкая волна" сообщала, что больше всего голосов (25,7%) получила Социал-демократическая партия. Второе место с 24,1% голосов занял консервативный блок партий "Христианско-демократический союз" и "Христианско-социальный союз". На третьем месте – "Зеленые" (14,8%), а на четвертом – Свободная демократическая партия (11,5%). Всего в Бундестаг прошли восемь партий, включая Союз южношлезвигских избирателей, который был освобожден от пятипроцентного барьера как партия датского и фризского меньшинств и получил одно место в парламенте.

Как сообщило 24 ноября агентство Bloomberg, лидеры СДПГ, СДП и партии "Зеленые" заключили соглашение о создании коалиционного правительства, согласно которому Шольц заменит Ангелу Меркель на посту канцлера.

Меркель после 15 лет на посту отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.

26 октября полномочия Меркель на посту канцлера прекратились. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер попросил ее продолжить правительственную деятельность до избрания нового канцлера Германии.