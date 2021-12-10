45% украинцев поддерживают привлечение США и Великобритании к участию в нормандском формате – опрос

11% украинцев думают, что переговоры нужно продолжать в действующем формате "Нормандской четверки" Фото: depositphotos.com

21% опрошенных выступают за прямые переговоры с Россией. При этом социологи отмечают, что, если бы этот вариант был безальтернативным, его поддержали бы 56% респондентов, 41% был бы против.

12% граждан считают, что стоит вести прямые переговоры с боевиками террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

11% украинцев думают, что переговоры нужно продолжать в действующем формате "Нормандской четверки".

Еще 8% опрошенных выбрали другой вариант ответа.

Опрос проводился 6–8 декабря среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.