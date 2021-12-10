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ВОЙНА В УКРАИНЕ

45% украинцев поддерживают привлечение США и Великобритании к участию в нормандском формате – опрос

11% украинцев думают, что переговоры нужно продолжать в действующем формате "Нормандской четверки"
11% украинцев думают, что переговоры нужно продолжать в действующем формате "Нормандской четверки"
Фото: depositphotos.com

45% украинцев поддерживают идею привлечения США и Великобритании к участию в переговорах в нормандском формате об урегулировании конфликта на Донбассе. Об этом свидетельствуют опубликованные 10 декабря результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

21% опрошенных выступают за прямые переговоры с Россией. При этом социологи отмечают, что, если бы этот вариант был безальтернативным, его поддержали бы 56% респондентов, 41% был бы против.

12% граждан считают, что стоит вести прямые переговоры с боевиками террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

11% украинцев думают, что переговоры нужно продолжать в действующем формате "Нормандской четверки".

Еще 8% опрошенных выбрали другой вариант ответа.

Опрос проводился 6–8 декабря среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, говорят в МИД Украины.

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что очень хотел бы, чтобы США присоединились к переговорам в нормандском формате по ситуации на Донбассе.

Теги: Россия, США, Германия, Украина, Франция, Великобритания, соцопрос, переговоры, боевики, ДНР, нормандский формат, ЛНР, война на Донбассе
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