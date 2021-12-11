В Украине за сутки подтвердили более 10 тыс. случаев COVID-19, среди заболевших – почти 1 тыс. детей

В Украине от COVID-19 скончалось уже более 90 тыс. человек Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Среди новых заболевших – 991 ребенок и 199 медработников.

Также за минувшие сутки 2307 человек были госпитализированы, 25 861 пациент выздоровел. Скончалось вчера 446 заболевших COVID-19.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 3 553 817, из них 3 184 287 человек выздоровели, 90 789 – умерли.

За сутки 9 декабря в Украине выявили 11 327 новых случаев заболеваниякоронавирусной инфекцией, 442 пациента скончалось.