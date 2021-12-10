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В Украине от коронавируса умерло более 90 тыс. человек

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Из заразившихся ранее коронавирусом украинцев выздоровело 24 456 человек
Из заразившихся ранее коронавирусом украинцев выздоровело 24 456 человек
Фото: depositphotos.com

В Украине за сутки 9 декабря выявили 11 327 новых случаев заболевания СOVID-19. Об этом утром 10 декабря сообщила в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Среди заболевших – 1010 детей и 241 медработник. 2551 человек попал в больницу.

Из заразившихся ранее выздоровело 24 456 человек, 442 умерли.

Сутками ранее в стране подтвердили 12 376 новых случаев коронавирусной инфекции и 465 смертей.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 543 684 человека; выздоровело – 3 158 426 человек; летальных исходов – 90 343.

В Минздраве отметили, что 9 декабря в стране сделали 71 780 тестов на коронавирус.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2017743871722041

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

Теги: Украина, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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