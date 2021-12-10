В Украине от коронавируса умерло более 90 тыс. человек

Из заразившихся ранее коронавирусом украинцев выздоровело 24 456 человек Фото: depositphotos.com

Среди заболевших – 1010 детей и 241 медработник. 2551 человек попал в больницу.

Из заразившихся ранее выздоровело 24 456 человек, 442 умерли.

Сутками ранее в стране подтвердили 12 376 новых случаев коронавирусной инфекции и 465 смертей.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 543 684 человека; выздоровело – 3 158 426 человек; летальных исходов – 90 343.