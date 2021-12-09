104-летняя одесситка вакцинировалась от коронавируса

"Сейчас это жительница Одессы самого почтенного возраста, которая прошла вакцинацию", – отметили в посте.

Цуркан вакцинировали препаратом Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Женщина после прививки чувствовала себя хорошо, о чем рассказала Общественному ее дочь Ванда Цуркан.

"Мы решили сделать Pfizer, потому что сами вакцинированы им. Также нам порекомендовали медики сделать прививку именно им. Мы давно хотели это сделать, но нам говорили, что этой вакциной дома не прививают. Я смогла договориться, домой приехали врач моей мамы с медсестрой", – рассказала родственница.

Вторую дозу вакцины одесситка получит через 21 день.