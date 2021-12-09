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104-летняя одесситка вакцинировалась от коронавируса

Женщину вакцинировали препаратом Comirnaty, прививку она перенесла хорошо
Женщину вакцинировали препаратом Comirnaty, прививку она перенесла хорошо
Фото: EPA

8 декабря в Одессе первую дозу вакцины от коронавируса получила 104-летняя София Цуркан. Об этом на своей странице в Facebook сообщил департамент охраны здоровья Одесского горсовета.

"Сейчас это жительница Одессы самого почтенного возраста, которая прошла вакцинацию", – отметили в посте.

https://www.facebook.com/gorzdrav.odessa/posts/4688721634520944

Цуркан вакцинировали препаратом Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Женщина после прививки чувствовала себя хорошо, о чем рассказала Общественному ее дочь Ванда Цуркан.

"Мы решили сделать Pfizer, потому что сами вакцинированы им. Также нам порекомендовали медики сделать прививку именно им. Мы давно хотели это сделать, но нам говорили, что этой вакциной дома не прививают. Я смогла договориться, домой приехали врач моей мамы с медсестрой", – рассказала родственница.

Вторую дозу вакцины одесситка получит через 21 день.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Первую дозу получили 13,9 млн человек, полностью иммунизированы 12,1 млн украинцев.

Теги: Украина, Одесса, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, прививки
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