В Украине за сутки более 12 тыс. новых случаев СOVID-19, 465 пациентов умерли

Среди заболевших – 1078 детей и 194 медработника. 2449 человек попали в больницу.

Из заразившихся ранее выздоровело 24 547 человек, 465 умерли.

Сутками ранее в стране подтвердили 9371 новый случай коронавирусной инфекции. В течение 6 декабря подтвердили 8655 новых случаев коронавирусной инфекции. 5 декабря выявили 4478 инфицированных.