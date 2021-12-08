К концу декабря в Украине будут выявлять более 7 тыс. случаев COVID-19 – Национальная академия наук

В Украине в среднем в день госпитализируют 2617 человек с COVID-19 Фото: depositphotos.com

"По состоянию на 7 декабря среднее количество выздоравливающих составило 19 512 человек в день. Среднее за неделю количество новых инфицированных на 7 декабря составляет 10 318 в день. Среднее за неделю количество новых летальных исходов составляет 430 в сутки. Число новых госпитализаций составляет в среднем 2617 человек в день", – отметили в отчете.

По прогнозу ученых, среднее количество новых случаев COVID-19 составит от 8626 до 9410 в течение недели 8–14 декабря и 7279 – 7677 – в течение недели 15–21 декабря.

В НАН сообщили, что штамм коронавируса "Омикрон" уже подтвержден в 915 образцах заболевших в мире.

"Учитывая темпы его распространения в Южной Африке, он представляет потенциальную опасность и может оказать существенное влияние на эпидемическую динамику и в Украине", – подчеркнули ученые.

7 декабря в Украине подтвердили 9371 новый случай коронавирусной инфекции. Сутками ранее в стране подтвердили 8655 новых случаев коронавирусной инфекции.