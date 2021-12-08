К концу декабря в Украине будут выявлять более 7 тыс. случаев COVID-19 – Национальная академия наук

"По состоянию на 7 декабря среднее количество выздоравливающих составило 19 512 человек в день. Среднее за неделю количество новых инфицированных на 7 декабря составляет 10 318 в день. Среднее за неделю количество новых летальных исходов составляет 430 в сутки. Число новых госпитализаций составляет в среднем 2617 человек в день", – отметили в отчете.
По прогнозу ученых, среднее количество новых случаев COVID-19 составит от 8626 до 9410 в течение недели 8–14 декабря и 7279 – 7677 – в течение недели 15–21 декабря.
В НАН сообщили, что штамм коронавируса "Омикрон" уже подтвержден в 915 образцах заболевших в мире.
"Учитывая темпы его распространения в Южной Африке, он представляет потенциальную опасность и может оказать существенное влияние на эпидемическую динамику и в Украине", – подчеркнули ученые.
7 декабря в Украине подтвердили 9371 новый случай коронавирусной инфекции. Сутками ранее в стране подтвердили 8655 новых случаев коронавирусной инфекции.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.
По состоянию на 7 декабря, штамм коронавируса "Омикрон" обнаружен уже в 57 странах.
В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран, а Кабинет Министров запретил с 3 декабря въезд граждан из восьми стран.