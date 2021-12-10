Более 45% взрослых украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 – Минздрав

39,4% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации от COVID-19, отметили в Минздраве Фото: EPA

"Уже 45,2% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 39,4% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни! Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%", – подчеркнули в министерстве.

По данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании привиты 14 031 953 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 252 237 человек. В общей сложности сделано 26 284 188 прививок.