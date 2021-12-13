Винницкая область может покинуть "красную" зону карантина – Шмыгаль

"Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что с 7 декабря девять областей вышли из "красной" зоны, а сейчас критериям выхода из нее отвечает Винницкая область, поэтому будет рассмотрен вопрос о ее переводе в "желтую" зону", – сказано в релизе.

Когда именно соберется Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая принимает такие решения, в релизе ОП не сообщается.

"Красный" уровень карантина в Винницкой области введен с 18 ноября. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сегодня утром говорил, что "красную" зону также может покинуть Хмельницкая область.