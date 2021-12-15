Винницкая и Хмельницкая области перешли в "желтую" зону

В "желтой" зоне находятся 14 областей и Киев Фото: depositphotos.com

Кроме Винницкой и Хмельницкой области, в "желтой" зоне также Киев, Днепропетровская, Донецкая, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая.

Две зоны сейчас "оранжевые" – Закарпатская и Одесская. Остальные – Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская – в "красной" зоне.