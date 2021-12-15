Винницкая и Хмельницкая области перешли в "желтую" зону

Кроме Винницкой и Хмельницкой области, в "желтой" зоне также Киев, Днепропетровская, Донецкая, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая.
Две зоны сейчас "оранжевые" – Закарпатская и Одесская. Остальные – Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская – в "красной" зоне.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.
По состоянию на 15 декабря в Украине подтвердили 3,6 млн случаев COVID-19, умерло почти 92 тыс. человек.