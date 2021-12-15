За сутки в больницы для пациентов с COVID-19 госпитализировали более 2 тыс. украинцев

С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 3,6 млн инфицирований коронавирусом Фото: ЕРА

"14 декабря в Украине зафиксировано 8109 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 707, медработников – 182). [...] Также за прошедшие сутки госпитализировано 2 280 человек, летальных случаев – 356, выздоровело – 26 307 человек", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 7283 новых случаев коронавирусной инфекции.

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 3 578 557 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 91 958 пациентов с COVID-19, выздоровело 3 259 316 человек.

В Минздраве отметили, что 14 декабря в стране сделали 79 090 тестов на коронавирус, из них методом ПЦР – 38 008.

Больше всего новых инфицирований зафиксировано в Киеве (1247), больше всего смертей – в Днепропетровской области (29).