В Минздраве рассказали, с каким интервалом украинцы могут получить дополнительную дозу вакцины от COVID-19

Об этом 14 декабря во время брифинга, который транслировался в Facebook на странице Минздрава, рассказал заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
"Чтобы получить дополнительную дозу, необходимо обратиться к семейному или профильному врачу. Он выдаст направление на вакцинацию препаратом, которым были проведены две предыдущие прививки. В ближайшем пункте вакцинации человек сможет получить дополнительную дозу", – рассказал Кузин.
Он подчернул, что действие документа о вакцинации не будет продлеваться после получения третьей дозы.
"Документ будет действителен 365 дней с даты введения второй дозы", – уточнил главный санврач Украины.
13 декабря в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины против коронавируса, соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Согласно документу, получить дополнительную прививку от COVID-19, независимо от того, каким препаратом прививались ранее, рекомендуется людям с ВИЧ-инфекцией, онкологией, после трансплантации органов, лицам, которые проходят иммунодепрессивную или иммуномодулирующую терапию, а также лицам с иммунодефицитным состоянием.
Глава Минздрава говорил 30 ноября, что бустерная доза вакцины против коронавируса в Украине может быть доступна уже с января-февраля 2022 года при определенных условиях.
"Если украинцы массово пойдут и сделают первую прививку, у нас будут первой прививкой вакцинированы по крайней мере 60% или двумя дозами 50%, я как министр здравоохранения сразу приму решение и запустим бустерную вакцинацию", – сказал Ляшко.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 14 декабря первую дозу вакцины в Украине получили более 14,1 млн человек, завершили курс вакцинации почти 12,5 млн. По словам Ляшко, Украина выполнила целевой ориентир ВОЗ по вакцинации от COVID-19 – две прививки получило 40% взрослого населения.
9 декабря ВОЗ рекомендовала делать бустерную вакцинацию против коронавируса людям с ослабленным иммунитетом или получившим инактивированную вакцину.