В Минздраве рассказали, с каким интервалом украинцы могут получить дополнительную дозу вакцины от COVID-19

Действие документа о вакцинации не будет продлеваться после получения третьей дозы, подчеркнули в Минздраве Фото: EPA

Об этом 14 декабря во время брифинга, который транслировался в Facebook на странице Минздрава, рассказал заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Чтобы получить дополнительную дозу, необходимо обратиться к семейному или профильному врачу. Он выдаст направление на вакцинацию препаратом, которым были проведены две предыдущие прививки. В ближайшем пункте вакцинации человек сможет получить дополнительную дозу", – рассказал Кузин.

Он подчернул, что действие документа о вакцинации не будет продлеваться после получения третьей дозы.

"Документ будет действителен 365 дней с даты введения второй дозы", – уточнил главный санврач Украины.

13 декабря в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины против коронавируса, соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Согласно документу, получить дополнительную прививку от COVID-19, независимо от того, каким препаратом прививались ранее, рекомендуется людям с ВИЧ-инфекцией, онкологией, после трансплантации органов, лицам, которые проходят иммунодепрессивную или иммуномодулирующую терапию, а также лицам с иммунодефицитным состоянием.

Глава Минздрава говорил 30 ноября, что бустерная доза вакцины против коронавируса в Украине может быть доступна уже с января-февраля 2022 года при определенных условиях.

"Если украинцы массово пойдут и сделают первую прививку, у нас будут первой прививкой вакцинированы по крайней мере 60% или двумя дозами 50%, я как министр здравоохранения сразу приму решение и запустим бустерную вакцинацию", – сказал Ляшко.