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ОБЩЕСТВО

В Минздраве рассказали, с каким интервалом украинцы могут получить дополнительную дозу вакцины от COVID-19

Действие документа о вакцинации не будет продлеваться после получения третьей дозы, подчеркнули в Минздраве
Действие документа о вакцинации не будет продлеваться после получения третьей дозы, подчеркнули в Минздраве
Фото: EPA

Украинцы, которые имеют медицинские показания для получения дополнительной дозы вакцины от коронавируса, могут ввести ее через 28–90 дней после второго этапа вакцинации.

Об этом 14 декабря во время брифинга, который транслировался в Facebook на странице Минздрава, рассказал заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Чтобы получить дополнительную дозу, необходимо обратиться к семейному или профильному врачу. Он выдаст направление на вакцинацию препаратом, которым были проведены две предыдущие прививки. В ближайшем пункте вакцинации человек сможет получить дополнительную дозу", – рассказал Кузин.

Он подчернул, что действие документа о вакцинации не будет продлеваться после получения третьей дозы.

"Документ будет действителен 365 дней с даты введения второй дозы", – уточнил главный санврач Украины.

13 декабря в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины против коронавируса, соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Согласно документу, получить дополнительную прививку от COVID-19, независимо от того, каким препаратом прививались ранее, рекомендуется людям с ВИЧ-инфекцией, онкологией, после трансплантации органов, лицам, которые проходят иммунодепрессивную или иммуномодулирующую терапию, а также лицам с иммунодефицитным состоянием.

Глава Минздрава говорил 30 ноября, что бустерная доза вакцины против коронавируса в Украине может быть доступна уже с января-февраля 2022 года при определенных условиях.

"Если украинцы массово пойдут и сделают первую прививку, у нас будут первой прививкой вакцинированы по крайней мере 60% или двумя дозами 50%, я как министр здравоохранения сразу приму решение и запустим бустерную вакцинацию", – сказал Ляшко.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 14 декабря первую дозу вакцины в Украине получили более 14,1 млн человек, завершили курс вакцинации почти 12,5 млн. По словам Ляшко, Украина выполнила целевой ориентир ВОЗ по вакцинации от COVID-19 – две прививки получило 40% взрослого населения.

9 декабря ВОЗ рекомендовала делать бустерную вакцинацию против коронавируса людям с ослабленным иммунитетом или получившим инактивированную вакцину.

Теги: Украина, вакцинация, трансплантация, онкология, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Игорь Кузин, прививки
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