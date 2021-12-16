В Украине за сутки 9,5 тыс. человек заболели COVID-19

За прошедшие сутки в стране зафиксировано 9590 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них у детей – 864, медработников – 115), умерло 355 человек.
Госпитализировано 2089 заболевших, 25 499 пациентов выздоровели.
Накануне, 15 декабря, сообщалось о 8109 новых случаях коронавирусной инфекции, 14 декабря в стране подтвердили 7283 новых случаев болезни.
За все время пандемии в Украине заболело – 3 588 147 человек, выздоровело – 3 284 815, летальных исходов – 92 313.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.