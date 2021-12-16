В Украине за сутки 9,5 тыс. человек заболели COVID-19

В Украине снова растет суточное число заболевших COVID-19 Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки в стране зафиксировано 9590 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них у детей – 864, медработников – 115), умерло 355 человек.

Госпитализировано 2089 заболевших, 25 499 пациентов выздоровели.

Накануне, 15 декабря, сообщалось о 8109 новых случаях коронавирусной инфекции, 14 декабря в стране подтвердили 7283 новых случаев болезни.

За все время пандемии в Украине заболело – 3 588 147 человек, выздоровело – 3 284 815, летальных исходов – 92 313.