У наследной принцессы Дании подтвердили COVID-19

"Ее королевское высочество наследная принцесса сегодня, в среду, 15 декабря 2021 года, получила положительный результат на COVID-19. Ее королевское высочество находится в изоляции во дворце Фредерика VIII в Амалиенборге. У других членов семьи инфекции не обнаружено", – говорится в сообщении.

Королевская семья Дании отметила, что ситуация находится под контролем агентства по безопасности пациентов.

Местное издание Berlingske пишет, что в декабре 2020 года COVID-19 обнаруживали у старшего сына 49-летней кронпринцессы, принца Кристиана. Тогда была вспышка в его школе.