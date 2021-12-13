Почему пожилым людям в Украине нужно вакцинироваться от COVID-19 и как это сделать

Почему пожилые люди включены в приоритетную группу вакцинации?

Пожилые люди входят в приоритетную группу вакцинации от коронавируса из-за высокого риска развития осложнений и смерти в случае инфицирования. В то же время вакцина может предотвратить эти последствия.

В Минздраве отмечали, что 8 из 10 умерших от коронавирусной болезни за весь период пандемии в Украине – люди старше 60 лет. В частности, как сообщали в ведомстве, 98,3% людей старше 60 лет, которые умерли от коронавируса, не были вакцинированы.

Французское исследование с участием 22,6 млн человек в возрасте от 50 лет, проводившееся с декабря 2020 года по июль 2021-го, показало, что вакцинация от коронавирусной инфекции снижает риск госпитализации и смерти на 90% начиная с 14-го дня после введения второй дозы. Вакцинация снижает риск тяжелого течения болезни и смерти от COVID-19 на 84% у лиц старше 75 лет и на 92% – у лиц в возрасте 50–74 года.

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Как информировали Центры контроля и профилактики заболеваний в США (CDC), у людей старше 65 лет, получивших две дозы вакцины Pfizer или Moderna, риск госпитализации, связанной с COVID-19, снизился на 94%.

Сколько пожилых людей в Украине вакцинировано от COVID-19?

Несмотря на то, что пожилым людям в Украине разрешили вакцинироваться одними из первых, охват вакцинацией этой категории на сегодня остается невысоким.

По данным Минздрава, в стране минимум одну дозу вакцины получили 37,4% людей в возрасте от 60 лет, а полностью привиты 33,4% людей этой возрастной группы.

В сентябре 2021 года Всемирный банк отмечал, что в Украине нужно повысить охват вакцинацией пожилых людей.

"Нужно приложить больше усилий и внимания, чтобы охватить пожилых людей старше 60 лет, уровень вакцинации которых отстает от среднего по стране, притом что они наиболее уязвимы к тяжелой форме течения заболевания COVID-19. Всемирный банк готов и в дальнейшем поддержать Украину и предоставлять финансирование и рекомендации на основе лучших мировых практик с целью содействия вакцинации от COVID-19", – заявила вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде в интервью агентству "Интерфакс-Украина", вышедшем 13 сентября.

В то же время один из последних опросов на тему вакцинации показывает, что много пожилых людей, которые еще не привиты, готовы это сделать.

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Согласно данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного с 10-го по 13 ноября, 36% украинцев заявили, что скорее не готовы вакцинироваться от COVID-19. Среди людей в возрасте 60+ таких 29%, еще 2% затруднились с ответом.

44% респондентов этой возрастной категории сказали, что уже вакцинировались одной или двумя дозами, а 24% – что готовы привиться.

Что о вакцинации пожилых людей говорят эксперты?

Врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова:

"Каждый на вверенной территории может сделать то, что от него зависит. Вакцина есть. Мы все выросли в культуре наших бабушек и дедушек. Если сейчас люди не встанут и не отведут своих дедушек и бабушек на вакцинацию и не проведут ее безопасно, их дети и внуки никогда не узнают, какая это жизнь – с бабушкой и дедушкой. Это национальная травма", – сказала Булавинова в эфире "1+1" 28 октября.

По словам эксперта, при этом нужно позаботиться, чтобы в очередях пожилой человек сохранял дистанцию.

"Единственная просьба к министру [здравоохранения] – чтобы все центры вакцинации соблюдали эти правила. Поставьте туда человека, который будет следить за соблюдением дистанции. И маска должна быть обязательно на рот и на нос... Невакцинированные бабушки и дедушки умирают в большом количестве. Позаботьтесь о них", – сказала она.

Глава бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт:

"Из 10 млн пожилых людей старше 60 лет каждый третий проживает в поселках городского типа и селах. Именно главы общин могут помочь этим группам населения получить доступ к информации о вакцинации от COVID-19 вовремя и с помощью корректных информационных источников", – заявлял Ярно Хабихт в октябре.

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Он отмечал, что есть люди, которые хотят привиться, но не знают, как это сделать.

"70–80% населения 60+ в Украине – не вакцинированы. По нашим данным, в октябре в этой возрастной группе один человек из трех даже не знал, где ему привиться. Есть люди, которые хотят прививаться, но не имеют информации, как получить вакцину. Важно сосредоточиться на этой категории общества как приоритете номер один", – сказал Хабихт в интервью "Украинской правде".

Врач, телеведущий Евгений Комаровский:

"Давайте так: на каждую вакцинированную бабушку – 5000 грн. 500 грн – врачу, который уговорил бабушку. 4500 – самой бабушке. И все, и вот мы уже решили проблему. Слушайте, ребята, ну нам дешевле дать денег бабушкам, чем потом этих бабушек спасать. Если вы не можете людей заставить, не можете людям объяснить, давайте их мотивировать. Ну это огромные для большинства бабушек в нашей стране деньги, и для дедушек, кстати, тоже деньги", – предложил Комаровский в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на канале "Украина" 29 октября.

Какие вакцины от COVID-19 есть в Украине? Почему они бесплатные?

На сегодня в Украине доступны вакцины AstraZeneca, Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna) и Coronavac (Sinovac Biotech). Все они одобрены Всемирной организацией здравоохранения. Вакцины являются двухдозными. Нужно уточнить в пункте вакцинации, когда делать вторую прививку.

Для населения вакцинация – бесплатная. Однако на закупку вакцин выделяются деньги налогоплательщиков из госбюджета, также их покупают за средства международных доноров. Кроме того, Украина получает вакцины от других государств и в рамках глобального механизма COVAX.

Можно ли вакцинироваться при сопутствующих заболеваниях?

Люди с хроническими заболеваниями, наряду с пожилыми людьми, являются приоритетной группой для вакцинации от COVID-19. Как сообщили в Минздраве, пациенты с сопутствующими заболеваниями – в зоне риска, им нужно обязательно прививаться от коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в целом вакцины от COVID-19 безопасны для большинства людей в возрасте 18 лет и старше, в том числе для людей с уже существующими заболеваниями любого типа, включая аутоиммунные расстройства.

"Такие состояния включают: гипертонию, диабет, астму, болезни легких, печени и почек, а также хронические инфекции, которые являются стабильными и контролируемыми", – говорится в сообщении.

Как и где могут вакцинироваться пожилые люди?

Пожилые люди могут привиться в ближайшем пункте вакцинации. Со списком можно ознакомиться ЗДЕСЬ. Информацию можно уточнить у семейного врача или попросить близких записать на вакцинацию в удобное время.

Вакцинацию можно провести и в случае отсутствия декларации с семейным врачом. При себе нужно иметь паспорт и идентификационный код.

Что делать, если пожилые люди не могут сами добраться в центр вакцинации?

Маломобильных граждан вакцинируют выездные бригады. Записаться можно по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-60-20-19 или уточнить информацию об этом у семейного врача.

Какие могут быть побочные эффекты от вакцинации? Есть ли случаи смерти?

Как отмечает ВОЗ, в большинстве случаев при вакцинации от коронавируса незначительные побочные эффекты являются нормальным явлением. Наиболее частые побочные эффекты после вакцинации, которые указывают на то, что организм человека создает защиту от инфекции COVID-19, включают следующее:

болезненное ощущение в руке;

небольшое повышение температуры;

усталость;

головная боль;

боли в мышцах или суставах.

Если в месте укола у пациента появились покраснение или болезненная чувствительность, которая усиливается через 24 часа, или если побочные эффекты не прошли через несколько дней, необходимо обратиться к врачу.

После вакцинации нужно 30 минут оставаться под наблюдением в прививочном пункте на случай возникновения аллергической реакции. При тяжелой аллергической реакции на первую дозу не следует получать дополнительные дозы вакцины. В то же время ВОЗ подчеркивает, что серьезные реакции "крайне редко непосредственно связаны с вакцинами".

"Перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется принимать обезболивающие, такие как парацетамол, для предотвращения побочных эффектов. Это связано с тем, что неизвестно, как обезболивающие могут повлиять на эффективность вакцины. Однако вы можете принимать парацетамол или другие обезболивающие, если после вакцинации у вас появляются такие побочные эффекты, как боль, жар, головная боль или боли в мышцах", – говорится в сообщении.

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В Украине не зафиксировано ни одного случая смерти вследствие прививки от COVID-19, сообщал главный санврач Украины Игорь Кузин в интервью "Главкому" в ноябре.

"По последним данным, около 0,018% пациентов от общего количества привитых имеют неблагоприятные события после иммунизации. Подавляющее количество – это несерьезные случаи", – сказал он, заверив, что все неблагоприятные события после прививок тщательно расследуются.

Что после вакцинации?

После полного курса вакцинации у пациента вырабатывается иммунитет к COVID-19, снижается риск тяжелого течения заболевания и госпитализации.

Привитый человек получает документ о вакцинации. Его можно оформить у семейного врача или сгенерировать в приложении/на портале "Дія".

Согласно действующим сейчас нормам, в случае ужесточения карантина большинство ограничений, таких как запрет на поездки в общественном транспорте, поход в кафе или непродовольственные магазины, на вакцинированных людей в Украине не будут распространяться.

Следует помнить, что пандемия еще не завершилась. Несмотря на то, что вакцинация защищает от тяжелых последствий COVID-19, риск заражения все еще существует. Поэтому ВОЗ рекомендует и после вакцинации придерживаться мер предосторожности – социального дистанциирования, ношения масок и гигиены рук.