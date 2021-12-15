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С украинским COVID-сертификатом можно будет посещать более 80 стран мира – Минздрав

Сейчас для украинцев доступ открыт в 52 страны
Сейчас для украинцев доступ открыт в 52 страны
Фото: depositphotos.com

Украина готовится присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов. Об этом 15 декабря во время брифинга, который транслировался в Facebook на странице Минздрава, сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

Участники сети будут признавать цифровые документы стран, входящих в нее, и не будут требовать дополнительных COVID-документов для пересечения границы.

"Для вакцинированных украинцев это означает одно – свободные и удобные путешествия в большее число стран мира без ПЦР-тестов и самоизоляции, когда позволяет эпидемическая ситуация", – уточнила Карчевич.

По ее словам, с украинским COVID-сертификатом можно будет посещать более 80 стран мира. Сейчас такой доступ открыт в 52 страны, которые признали украинские сертификаты о вакцинации от коронавируса.

"Среди них не только близкие к нам страны Европы, такие как Австрия, Германия, Испания, Франция, Португалия, но и страны Азии. Недавно власти Сингапура разрешили принимать украинцев COVID-сертификатом. Следом за ним откроется и Таиланд. Так, благодаря вакцинации и цифровым сервисам украинцы могут путешествовать даже во время пандемии", – отметила замминистра.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. К 15 декабря первую дозу вакцины получили 14,2 млн украинцев, завершили курс вакцинации 12,6 млн.

Теги: Украина, вакцинация, путешествия, украинцы, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, COVID-сертификат
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