С украинским COVID-сертификатом можно будет посещать более 80 стран мира – Минздрав

Участники сети будут признавать цифровые документы стран, входящих в нее, и не будут требовать дополнительных COVID-документов для пересечения границы.
"Для вакцинированных украинцев это означает одно – свободные и удобные путешествия в большее число стран мира без ПЦР-тестов и самоизоляции, когда позволяет эпидемическая ситуация", – уточнила Карчевич.
По ее словам, с украинским COVID-сертификатом можно будет посещать более 80 стран мира. Сейчас такой доступ открыт в 52 страны, которые признали украинские сертификаты о вакцинации от коронавируса.
"Среди них не только близкие к нам страны Европы, такие как Австрия, Германия, Испания, Франция, Португалия, но и страны Азии. Недавно власти Сингапура разрешили принимать украинцев COVID-сертификатом. Следом за ним откроется и Таиланд. Так, благодаря вакцинации и цифровым сервисам украинцы могут путешествовать даже во время пандемии", – отметила замминистра.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. К 15 декабря первую дозу вакцины получили 14,2 млн украинцев, завершили курс вакцинации 12,6 млн.