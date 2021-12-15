С украинским COVID-сертификатом можно будет посещать более 80 стран мира – Минздрав

Участники сети будут признавать цифровые документы стран, входящих в нее, и не будут требовать дополнительных COVID-документов для пересечения границы.

"Для вакцинированных украинцев это означает одно – свободные и удобные путешествия в большее число стран мира без ПЦР-тестов и самоизоляции, когда позволяет эпидемическая ситуация", – уточнила Карчевич.

По ее словам, с украинским COVID-сертификатом можно будет посещать более 80 стран мира. Сейчас такой доступ открыт в 52 страны, которые признали украинские сертификаты о вакцинации от коронавируса.

"Среди них не только близкие к нам страны Европы, такие как Австрия, Германия, Испания, Франция, Португалия, но и страны Азии. Недавно власти Сингапура разрешили принимать украинцев COVID-сертификатом. Следом за ним откроется и Таиланд. Так, благодаря вакцинации и цифровым сервисам украинцы могут путешествовать даже во время пандемии", – отметила замминистра.