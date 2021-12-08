Черногория изменила правила въезда: COVID-сертификат действителен лишь полгода

"Обращаем ваше внимание, что с 3 декабря въезд в Черногорию с сертификатом вакцинации [от коронавируса] возможен при условии, если полная вакцинация осуществлена не позднее шести месяцев до момента въезда в Черногорию", – говорится в сообщении.
В посольстве просят следить за всеми изменениями по условиям въезда в Черногорию на специальной карте МИД Украины.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Черногории с начала эпидемии подтвердили почти 159 тыс. случаев COVID-19, 2,3 тыс. человек умерли.
8 декабря в стране подтвердили 196 новых случаев заболевания, умерли два человека.