Черногория изменила правила въезда: COVID-сертификат действителен лишь полгода

"Обращаем ваше внимание, что с 3 декабря въезд в Черногорию с сертификатом вакцинации [от коронавируса] возможен при условии, если полная вакцинация осуществлена не позднее шести месяцев до момента въезда в Черногорию", – говорится в сообщении.

В посольстве просят следить за всеми изменениями по условиям въезда в Черногорию на специальной карте МИД Украины.