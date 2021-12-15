По предварительным данным, вакцина CoronaVac не защищает от штамма коронавируса "Омикрон" – исследование

У вакцинированных препаратом CoronaVac в сыворотке крови не обнаружили достаточного количества антител Фото: EPA

В группе из 25 человек, полностью вакцинированных препаратом CoronaVac, ни у одного человека не было обнаружено достаточного количества антител в сыворотке крови для нейтрализации "Омикрона", сообщила группа исследователей из Университета Гонконга.

В другой группе из такого же количества человек, полностью иммунизированных мРНК-вакциной от Pfizer/BioNTech, у пятерых обнаружили нейтрализующую способность против "Омикрона".