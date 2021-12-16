Израиль передаст Украине 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Решение принято в рамках программы COVAX и с учетом возникших перед всем миром вызовов пандемии COVID-19 и особых крепких отношений между государствами и народами Израиля и Украины.

"Мы рады, что имеем возможность помочь Украине в борьбе с COVID-19. Через 10 дней будем отмечать 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами, и этот жест является символом крепких связей и дружбы между Израилем и Украиной", – заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.