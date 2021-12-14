Две петиции об отмене COVID-вакцинации набрали 25 тыс. подписей. Зеленский должен ответить на них

С начала кампании по иммунизации в стране сделали 26,7 млн прививок Фото: EPA

Первую петицию 23 сентября подал Дмитрий Зинькевич, она набрала 25 143 голоса. Автор просит президента и парламент "пересмотреть средства влияния чиновников на людей" и запретить "принудительную вакцинацию населения".

"Не должно быть того, что люди вакцинируются просроченными вакцинами под страхом увольнения с работы или неполучения заработной платы. Прошу президента и министра здравоохранения предоставить людям право выбирать, хотят они вакцинироваться или нет. Мы вас поддержали на выборах – поддержите теперь и вы нас", – призвал Зинькевич.

Вторая петиция была опубликована 27 сентября Юрием Ахрмейко и набрала 25 444 голоса. Автор требует полностью отменить карантин, "бессмысленный масочный режим" и вакцинацию. В то же время он предлагает оставить вакцинацию для желающих "и только на платной основе".

Ахрамейко заявил, что за 2021 год Украина потратила из бюджета на "фейковую болезнь" 36 млрд грн, которые "не ваши деньги и не деньги правительства, а наши деньги, честных налогоплательщиков". Автор петиции призвал думать, прежде всего, о возврате внешних долгов и "остановить эту вакханалию".

Кроме того, он требует не вести статистику коронавируса и не упоминать о коронавирусе в новостях.