Штамм "Омикрон" через несколько недель станет доминирующим в Европе – ВОЗ

"Мы видим, что надвигается еще один шторм – "Омикрон" становится или уже стал доминирующим в нескольких странах, в том числе в Дании, Португалии и Соединенном Королевстве, где его количество удваивается каждые полтора-три дня, обеспечивая невиданную ранее скорость передачи. В течение нескольких недель "Омикрон" будет доминировать в большем количестве стран региона, подтолкнув и без того растянутые системы здравоохранения к краю пропасти. "Омикрон", вероятно, станет доминирующим вариантом, циркулирующим в нашем регионе", – заявил он.

Клюге добавил, что огромное количество новых случаев заражения COVID-19 может привести к увеличению количества госпитализаций и повсеместному нарушению работы систем здравоохранения и других важнейших служб.

"Этот вариант может ускользнуть от прежнего иммунитета у людей – поэтому он все еще может инфицировать тех, кто болел COVID-19 в прошлом, тех, кто не был вакцинирован, и тех, кто был вакцинирован много месяцев назад. У людей, выздоровевших от COVID-19, вероятность повторного заражения "Омикроном" в три-пять раз выше, чем штаммом "Дельта", – заявил он.

В то же время директор Европейского бюро ВОЗ подчеркнул, что пока неизвестно, вызывает ли "Омикрон" более тяжелое течение заболевания, чем "Дельта".

"Положительным моментом является то, что первые данные подтверждают предположение, что вакцины от COVID-19 продолжают делать свою работу и спасать жизни. На основании самых первых случаев "Омикрона", зарегистрированных в европейском регионе ВОЗ, 89% этих людей сообщили об общих симптомах COVID-19 – кашле, боли в горле, лихорадке", – отметил Клюге.