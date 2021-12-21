"Лучше отмененные планы, чем потерянная жизнь". ВОЗ призвала к новым ограничениям из-за "Омикрона"

"Мы все устали от этой пандемии. Мы все хотим провести время с друзьями и семьей. Все мы хотим вернуться к нормальной жизни. Самый быстрый способ сделать это принимать трудные решения, чтобы защитить себя и других. В некоторых случаях это будет означать отмену или отсрочку мероприятий. Но отмененное событие лучше, чем потерянная жизнь. Лучше отменить сейчас и отпраздновать позже, чем праздновать сейчас и скорбеть позже", – отметил Гебрейесус.
Он добавил, что праздничные мероприятия "без сомнения приведут к увеличению случаев заражения, перегруженности систем здравоохранения и увеличению смертности".
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". Случаи заражения штаммом подтверждены более чем в 80 странах.
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.
13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом "Омикрон".
18 декабря первый случай заражения штаммом "Омикрон" подтвердили в Украине.