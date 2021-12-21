"Лучше отмененные планы, чем потерянная жизнь". ВОЗ призвала к новым ограничениям из-за "Омикрона"

"Мы все устали от этой пандемии. Мы все хотим провести время с друзьями и семьей. Все мы хотим вернуться к нормальной жизни. Самый быстрый способ сделать это принимать трудные решения, чтобы защитить себя и других. В некоторых случаях это будет означать отмену или отсрочку мероприятий. Но отмененное событие лучше, чем потерянная жизнь. Лучше отменить сейчас и отпраздновать позже, чем праздновать сейчас и скорбеть позже", – отметил Гебрейесус.

Он добавил, что праздничные мероприятия "без сомнения приведут к увеличению случаев заражения, перегруженности систем здравоохранения и увеличению смертности".