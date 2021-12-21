ГОРДОН
 
 
МИР

"Лучше отмененные планы, чем потерянная жизнь". ВОЗ призвала к новым ограничениям из-за "Омикрона"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гендиректор ВОЗ Гебрейесус призвал ограничить путешествия и массовые собрания на праздники
Гендиректор ВОЗ Гебрейесус призвал ограничить путешествия и массовые собрания на праздники
Фото: EPA

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал ограничить путешествия и массовые собрания во время рождественских и новогодних праздников из-за стремительного распространения в мире штамма коронавируса "Омикрон". Об этом он сказал на брифинге в Женеве 20 декабря. Стенограмма его выступления опубликована на сайте ВОЗ.

"Мы все устали от этой пандемии. Мы все хотим провести время с друзьями и семьей. Все мы хотим вернуться к нормальной жизни. Самый быстрый способ сделать это принимать трудные решения, чтобы защитить себя и других. В некоторых случаях это будет означать отмену или отсрочку мероприятий. Но отмененное событие лучше, чем потерянная жизнь. Лучше отменить сейчас и отпраздновать позже, чем праздновать сейчас и скорбеть позже", – отметил Гебрейесус.

Он добавил, что праздничные мероприятия "без сомнения приведут к увеличению случаев заражения, перегруженности систем здравоохранения и увеличению смертности".

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". Случаи заражения штаммом подтверждены более чем в 80 странах.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.

13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом "Омикрон". 

18 декабря первый случай заражения штаммом "Омикрон" подтвердили в Украине.

Теги: Рождество, ВОЗ, праздники, Всемирная организация здравоохранения, Тедрос Адханом Гебрейесус, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Омикрон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Секс. Вот истинное наслаждение". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару надела платье, сильно облегающее грудь
"Секс. Вот истинное наслаждение". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару надела платье, сильно облегающее грудь
"Рыхлое тело и плоские ягодицы". Дана Борисова показала "честные" фото после пластической операции
"Рыхлое тело и плоские ягодицы". Дана Борисова показала "честные" фото после пластической операции
  Влада Седан рассказала, почему рожала дочь в США, а не в Великобритании, где проживает вместе с Зинченко
  Влада Седан рассказала, почему рожала дочь в США, а не в Великобритании, где проживает вместе с Зинченко
"Клавдия какая большая стала, ростом с маму почти". Орбакайте показала повзрослевшую дочь
"Клавдия какая большая стала, ростом с маму почти". Орбакайте показала повзрослевшую дочь
"Самый новогодний десерт". Рецепт без муки, яиц и выпекания
"Самый новогодний десерт". Рецепт без муки, яиц и выпекания
  Виталий Кличко рассказал о семейном статусе 45-летнего младшего брата Владимира Кличко
  Виталий Кличко рассказал о семейном статусе 45-летнего младшего брата Владимира Кличко
Обладательницу титула "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях вызвали в суд
Обладательницу титула "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях вызвали в суд
"Какие шикарные мячики". Экс-участница "ВИА Гры" Котова показала голую грудь
"Какие шикарные мячики". Экс-участница "ВИА Гры" Котова показала голую грудь
  Дорн: Мои кумиры детства? "На-на", Газманов, Укупник… Я не шучу
  Дорн: Мои кумиры детства? "На-на", Газманов, Укупник… Я не шучу G
Дмитрий ГОРДОН
"Ого! Огонь". Сопонару и Саливанчук в сильно декольтированных платьях попрыгали перед камерой
"Ого! Огонь". Сопонару и Саливанчук в сильно декольтированных платьях попрыгали перед камерой
  "Я болел COVID-19, потом вакцинировался COVID". Нардеп Тищенко не смог ответить Осадчей, какой вакциной он привит. Видео
  "Я болел COVID-19, потом вакцинировался COVID". Нардеп Тищенко не смог ответить Осадчей, какой вакциной он привит. Видео
"Прелесть". Тина Кароль оголила грудь и бедро
"Прелесть". Тина Кароль оголила грудь и бедро
Главные героини сериала "Секс в большом городе" отреагировали на скандал вокруг Криса Нота, обвиняемого в изнасилованиях
Главные героини сериала "Секс в большом городе" отреагировали на скандал вокруг Криса Нота, обвиняемого в изнасилованиях
"Вульгарщина", "Булочки", "Арбузы". 41-летняя Семенович показала грудь во время падения вперед
"Вульгарщина", "Булочки", "Арбузы". 41-летняя Семенович показала грудь во время падения вперед
Павлик отреагировал на обвинения четвертой жены в разрушении их брака
Павлик отреагировал на обвинения четвертой жены в разрушении их брака
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала оголенную спину и декольте
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала оголенную спину и декольте
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность (239016)
2
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной. Видео (73825)
3
"Эротичная очень". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги рядом с мужчиной (63942)
4
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков (40106)
5
"Вау!", "Очень горячая штучка". Настя Каменских показала фигуру в мини-юбке и ботфортах (38787)
6
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах (32370)
7
"Женщина-зажигалочка". Ребрик в прыжке показала растяжку и засветила промежность (26979)
8
"Ты красотка и грудь у тебя красивая". Звезда "Женского квартала" Оруджова показала пышный бюст (23664)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS