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"Сделает резкое предупреждение", Байден обратится к американцам по поводу борьбы с COVID-19 и штамма "Омикрон"

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По словам Псаки, Байден напомнит американцам, что они могут защитить себя от тяжелого заболевания COVID-19, сделав прививку
По словам Псаки, Байден напомнит американцам, что они могут защитить себя от тяжелого заболевания COVID-19, сделав прививку
Фото: EPA

Президент США Джо Байден 21 декабря намерен обратиться к американцам по поводу борьбы с новым штаммом коронавируса "Омикрон". Об этом в Twitter 19 декабря сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Во вторник президент выступит с замечаниями о статусе борьбы страны с COVID-19, поскольку в стране наблюдается рост числа случаев заболевания на фоне растущего варианта "Омикрон". Опираясь на свой зимний план, президент объявит о новых шагах, предпринимаемых администрацией для оказания помощи нуждающимся общинам, а также сделает резкое предупреждение о том, как будет выглядеть зима для американцев, которые решат остаться непривитыми", – заявила Псаки.

Она отметила, что США готовы к росту числа случаев заболевания и Байден подробно расскажет, как власти будут отвечать на этот вызов.

"Он напомнит американцам, что они могут защитить себя от тяжелого заболевания COVID-19, сделав прививку и сделав ревакцинацию, когда они имеют на это право", – добавила пресс-секретарь.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.

В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел Украины 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран, а Кабинет Министров запретил с 3 декабря въезд граждан из восьми стран.

13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом "Омикрон".

По состоянию на 16 декабря "Омикрон" подтвердили в 89 странах.

В Украине штамм "Омикрон" впервые выявили 18 декабря.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Джо Байден, Джен Псаки, Белый дом, Омикрон
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