"Сделает резкое предупреждение", Байден обратится к американцам по поводу борьбы с COVID-19 и штамма "Омикрон"

По словам Псаки, Байден напомнит американцам, что они могут защитить себя от тяжелого заболевания COVID-19, сделав прививку Фото: EPA

"Во вторник президент выступит с замечаниями о статусе борьбы страны с COVID-19, поскольку в стране наблюдается рост числа случаев заболевания на фоне растущего варианта "Омикрон". Опираясь на свой зимний план, президент объявит о новых шагах, предпринимаемых администрацией для оказания помощи нуждающимся общинам, а также сделает резкое предупреждение о том, как будет выглядеть зима для американцев, которые решат остаться непривитыми", – заявила Псаки.

Building off his Winter Plan, @POTUS will announce new steps the Administration is taking to help communities in need of assistance, while also issuing a stark warning of what the winter will look like for Americans that choose to remain unvaccinated. — Jen Psaki (@PressSec) December 18, 2021

Она отметила, что США готовы к росту числа случаев заболевания и Байден подробно расскажет, как власти будут отвечать на этот вызов.

"Он напомнит американцам, что они могут защитить себя от тяжелого заболевания COVID-19, сделав прививку и сделав ревакцинацию, когда они имеют на это право", – добавила пресс-секретарь.