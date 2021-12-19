В Париже отменили праздничные новогодние мероприятия из-за опасений по поводу штамма "Омикрон"

Муниципальные власти заявили, что отменяют все праздничные мероприятия, запланированные на 31 декабря на Елисейских полях.

В мэрии уточнили, что не состоится фейерверк и не будет диджеев.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.

В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел Украины 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран, а Кабинет Министров запретил с 3 декабря въезд граждан из восьми стран.

13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом "Омикрон".

По состоянию на 16 декабря "Омикрон" подтвердили в 89 странах.

В Украине штамм "Омикрон" впервые выявили 18 декабря.