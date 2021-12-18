"Омикрон" выявили уже в 89 странах – ВОЗ

По данным ВОЗ, число случаев COVID-19, связанных с "Омикроном", удваивается каждые 1,5–3 дня в странах, где существует передача этого варианта среди населения. В организации полагают, что, учитывая темпы передачи "Омикрона", он может вытеснить штамм "Дельта" и стать доминирующим в регионах, где распространяется.
В то же время пока нет информации, является ли причиной быстрой передачи "Омикрона" то, что он "обходит" защиту, создаваемую вакцинами, или то, что он по своей природе передается быстрее, чем другие варианты.
"Данные о клинической степени тяжести "Омикрона" все еще ограничены. Чтобы понять профиль серьезности и степень серьезности, необходимы дополнительные данные", – говорится в сообщении.
Кроме этого, пока имеются ограниченные данные и отсутствие рецензируемых данных об эффективности или действенности вакцин в борьбе с "Омикроном", отметили в организации.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.
В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел Украины 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран, а Кабинет Министров запретил с 3 декабря въезд граждан из восьми стран.
13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом "Омикрон".
В Украине штамм "Омикрон" впервые выявили 18 декабря.