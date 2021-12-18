"Омикрон" выявили уже в 89 странах – ВОЗ

По данным ВОЗ, число случаев COVID-19, связанных с "Омикроном", удваивается каждые 1,5–3 дня в странах, где существует передача этого варианта среди населения. В организации полагают, что, учитывая темпы передачи "Омикрона", он может вытеснить штамм "Дельта" и стать доминирующим в регионах, где распространяется.

В то же время пока нет информации, является ли причиной быстрой передачи "Омикрона" то, что он "обходит" защиту, создаваемую вакцинами, или то, что он по своей природе передается быстрее, чем другие варианты.

"Данные о клинической степени тяжести "Омикрона" все еще ограничены. Чтобы понять профиль серьезности и степень серьезности, необходимы дополнительные данные", – говорится в сообщении.

Кроме этого, пока имеются ограниченные данные и отсутствие рецензируемых данных об эффективности или действенности вакцин в борьбе с "Омикроном", отметили в организации.