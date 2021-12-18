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Первый обнаруженный в Украине пациент со штаммом "Омикрон" ранее уже болел COVID-19 – инфекционист Голубовская

Голубовская призвала не паниковать
Голубовская призвала не паниковать
Фото: Olga Golubovskaya / Facebook

Больной коронавирусной инфекцией украинец, который стал первым в стране, у которого обнаружили штамм "Омикрон", переболел COVID-19 в 2021 году. Об этом 18 декабря сообщила УНН украинский врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская.

О первом пациенте со штаммом коронавируса "Омикрон" сообщил сегодня министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Он отметил, что недавно украинец вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов.

"Вариант "Омикрон" выявили у пациента, находящегося на лечении в клинике "Обериг", благодаря правильно собранному епидемиологическому анамнезу. Этот пациент уже ранее болел коронавирусной инфекцией где-то несколько месяцев назад, а сейчас он приехал из ОАЭ и опять у него повысилась температура тела до достаточно высоких цифр, опять он заболел", – сказала Голубовская.

По ее данным, у пациента с "Омикрон" течение заболевания "не тяжелое и он находится под наблюдением, хотя выписался уже из стационара, ему даны рекомендации".

"Это, конечно же, не первый случай, поэтому не надо абсолютно паниковать, доктора уже видят, как начинают болеть пациенты по второму разу, и это понятно, потому что "Омикрон" – если мы говорили, что "Дельта" заразный вариант, гораздо более заразный, чем предыдущие, то этот еще больше заразный, чем "Дельта". Этот вариант, он пока что не показывает более тяжелые случаи заболевания. Наоборот, пока что все случаи достаточно не тяжелые", – объяснила инфекционист.

Голубовская также отметила, что не тяжело пока болеют и пациенты с высокими титрами антител, "особенно когда поствакцинальных антител".

В Facebook она уточнила, что речь идет не о первом случае штамма "Омикрон" в Украине, а о первом обнаруженном.

"Уже инфицированных этим вариантом немало, вариант, действительно, заметней, чем "Дельта", ускользает от антител, полученных как после естественного течения заболевания, так и после вакцинации, болезнь развивается и на фоне высоких их титров. [...] Рекомендации от клиницистов прежние: ранняя противовирусная терапия с первых дней постановки диагноза, особенно группам риска. Не дожидаясь поражения легких. И тогда все будет хорошо", – подчеркнула Голубовская.

https://www.facebook.com/ogolubovska/posts/2032663603560550

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.

В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел Украины 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран, а Кабинет Министров запретил с 3 декабря въезд граждан из восьми стран.

По состоянию на 9 декабря случаи заражения людей этим вариантом были выявлены в 63 странах, сообщали в ВОЗ. 13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом "Омикрон".

Теги: медицина, ОАЭ, вакцинация, лечение, украинцы, болезнь, инфекция, температура, паника, Ольга Голубовская, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, штамм, Дельта, Омикрон
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