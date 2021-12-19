В Moderna рассказали, за какой срок могут сделать вакцину против штамма "Омикрон"

Также, по словам Стейнера, компания ожидает информации от ученых, прежде чем решить, нужно ли производить адаптированную под новый штамм вакцину.
Он отметил, что сроки утверждения новой вакцины будут зависеть от национальных регуляторов.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.
В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел Украины 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран, а Кабинет Министров запретил с 3 декабря въезд граждан из восьми стран.
13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом "Омикрон".
По состоянию на 16 декабря "Омикрон" подтвердили в 89 странах.
В Украине штамм "Омикрон" впервые выявили 18 декабря.