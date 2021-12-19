В Moderna рассказали, за какой срок могут сделать вакцину против штамма "Омикрон"

В Moderna сообщили, что ожидают информации от ученых Фото: EPA

Также, по словам Стейнера, компания ожидает информации от ученых, прежде чем решить, нужно ли производить адаптированную под новый штамм вакцину.

Он отметил, что сроки утверждения новой вакцины будут зависеть от национальных регуляторов.