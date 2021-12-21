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Большинство больных коронавирусом в США заражены штаммом "Омикрон"

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"Омикрон" может охватывать около 90% новых заражений в США
"Омикрон" может охватывать около 90% новых заражений в США
Фото: EPA

В США 73% людей, у которых обнаружили коронавирус с 12 по 18 декабря, были заражены штаммом "Омикрон", сообщило 21 декабря издание The Washington Post.

Центр контроля и противодействия заболеваниям США смоделировал, что в общей сложности "Омикрон" может охватывать около 90% новых заражений в стране.

"Омикрон" настолько распространился в США менее чем за месяц. Впервые в стране этот штамм был обнаружен в последних числах ноября 2021 года. Для сравнения, штамм коронавируса "Дельта" в Штатах впервые обнаружили в марте, а основным он стал в июле.

Reuters сообщило, что в США умер первый пациент с "Омикроном" – невакцинированный мужчина в возрасте 50–60 лет из Техаса.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.

По состоянию на 18 декабря "Омикрон" был обнаружен в 89 странах, сообщал The Guardian, ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения. 13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом "Омикрон". 

В ночь на 18 декабря первый случай заражения штаммом "Омикрон" подтвердили в Украине.

Теги: США, статистика, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, штамм, Омикрон
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