Большинство больных коронавирусом в США заражены штаммом "Омикрон"

"Омикрон" может охватывать около 90% новых заражений в США Фото: EPA

Центр контроля и противодействия заболеваниям США смоделировал, что в общей сложности "Омикрон" может охватывать около 90% новых заражений в стране.

"Омикрон" настолько распространился в США менее чем за месяц. Впервые в стране этот штамм был обнаружен в последних числах ноября 2021 года. Для сравнения, штамм коронавируса "Дельта" в Штатах впервые обнаружили в марте, а основным он стал в июле.

Reuters сообщило, что в США умер первый пациент с "Омикроном" – невакцинированный мужчина в возрасте 50–60 лет из Техаса.