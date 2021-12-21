Большинство больных коронавирусом в США заражены штаммом "Омикрон"

Центр контроля и противодействия заболеваниям США смоделировал, что в общей сложности "Омикрон" может охватывать около 90% новых заражений в стране.
"Омикрон" настолько распространился в США менее чем за месяц. Впервые в стране этот штамм был обнаружен в последних числах ноября 2021 года. Для сравнения, штамм коронавируса "Дельта" в Штатах впервые обнаружили в марте, а основным он стал в июле.
Reuters сообщило, что в США умер первый пациент с "Омикроном" – невакцинированный мужчина в возрасте 50–60 лет из Техаса.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.
По состоянию на 18 декабря "Омикрон" был обнаружен в 89 странах, сообщал The Guardian, ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения. 13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом "Омикрон".
В ночь на 18 декабря первый случай заражения штаммом "Омикрон" подтвердили в Украине.