Украинец, у которого выявили "Омикрон", был вакцинирован, он перенес болезнь в легкой форме – Кузин

"Благодаря тому, что пациент был полностью вакцинирован еще весной, болезнь протекала почти бессимптомно. Сейчас у него уже негативный ПЦР-тест", – отметил он.
Кузин подчеркнул, что вакцинация от всех штаммов коронавируса – единственный способ защитить себя от тяжелого течения заболевания и смерти.
"По прогнозам ученых "Омикрон" может стать доминирующим штаммом в Европе в ближайшие два месяца", – заявил главный санврач Украины.
О первом пациенте со штаммом коронавируса "Омикрон" сообщил 18 декабря министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Он отметил, что недавно украинец вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов.
Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская сообщала, что украинец уже переболел COVID-19 в 2021 году. Она отметила, что нетяжело болеют и пациенты с высокими титрами антител, "особенно поствакцинальных антител".
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.
По состоянию на 18 декабря "Омикрон" был обнаружен в 89 странах, сообщал The Guardian, ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения. 13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом "Омикрон". В ночь на 18 декабря первый случай заражения штаммом "Омикрон" подтвердили в Украине.