Украинец, у которого выявили "Омикрон", был вакцинирован, он перенес болезнь в легкой форме – Кузин

Кузин: Благодаря тому, что пациент был полностью вакцинирован еще весной, болезнь протекала почти бессимптомно Фото: Ігор Кузін / Facebook

"Благодаря тому, что пациент был полностью вакцинирован еще весной, болезнь протекала почти бессимптомно. Сейчас у него уже негативный ПЦР-тест", – отметил он.

Кузин подчеркнул, что вакцинация от всех штаммов коронавируса – единственный способ защитить себя от тяжелого течения заболевания и смерти.

"По прогнозам ученых "Омикрон" может стать доминирующим штаммом в Европе в ближайшие два месяца", – заявил главный санврач Украины.

О первом пациенте со штаммом коронавируса "Омикрон" сообщил 18 декабря министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Он отметил, что недавно украинец вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов.

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская сообщала, что украинец уже переболел COVID-19 в 2021 году. Она отметила, что нетяжело болеют и пациенты с высокими титрами антител, "особенно поствакцинальных антител".