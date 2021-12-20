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Всемирный экономический форум в Давосе перенесли из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон"

Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на лето 2022 года
Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на лето 2022 года
Фото: depositphotos.com

Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария) организаторы перенесли из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Об этом 20 декабря сообщает сайт форума.

Форум должен был состояться с 17-го по 21 января 2022 года, теперь его запланировали на начало лета следующего года. До этого времени участники форума будут общаться друг с другом в режиме онлайн-сессий State of the World, в рамках которых мировые лидеры смогут обсудить решения для самых насущных проблем мира.

"Перенос ежегодного собрания не помешает прогрессу благодаря постоянным сборам лидеров бизнеса, правительства и гражданского общества в цифровом формате. Мы с нетерпением ждем встречи с мировыми лидерами лично в ближайшее время", – заявил основатель и председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб.

Контекст:

Всемирный экономический форум – швейцарская неправительственная организация, известная организацией ежегодных встреч политических лидеров, ведущих руководителей бизнеса и журналистов в Давосе.

В 2021 году ежегодное собрание форума, запланированное на 17–20 августа в Сингапуре, также было отменено из-за ситуации с коронавирусом.

До этого форум проходил с 21-го по 24 января и собрал около 3 тыс. участников из 117 стран. В мероприятиях участвовали лидеры 53 государств и правительств. 

В августе 2020 года сообщалось, что ВЭФ в Давосе перенесли с зимы на лето 2021 года из-за распространения СOVID-19. Эксперты заявляли, что в январе 2021 года форум невозможно провести в безопасной обстановке. 

По состоянию на 18 декабря вариант коронавируса "Омикрон" был обнаружен в 89 странах, сообщал The Guardian со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения. 

Теги: Всемирный экономический форум, Давос, эпидемия, Швейцария, политика, Европа, пандемия, Омикрон
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