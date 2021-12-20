Всемирный экономический форум в Давосе перенесли из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон"

Форум должен был состояться с 17-го по 21 января 2022 года, теперь его запланировали на начало лета следующего года. До этого времени участники форума будут общаться друг с другом в режиме онлайн-сессий State of the World, в рамках которых мировые лидеры смогут обсудить решения для самых насущных проблем мира.

"Перенос ежегодного собрания не помешает прогрессу благодаря постоянным сборам лидеров бизнеса, правительства и гражданского общества в цифровом формате. Мы с нетерпением ждем встречи с мировыми лидерами лично в ближайшее время", – заявил основатель и председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб.