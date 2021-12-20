В компании Moderna заявили, что третья доза их вакцины защищает от штамма "Омикрон"

По данным Moderna, курс вакцинирования двумя дозами препарата генерирует малое количество нейтрализующих антител против "Омикрона", а бустерная доза 50 мкг увеличивает их количество в 37 раз. Более высокая доза (100 мкг) приводит к еще большему повышению уровня антител – более чем в 80 раз.
Данные еще не прошли экспертную оценку, однако были проверены на крови людей, получивших вакцину против псевдовируса, созданного таким образом, чтобы он напоминал "Омикрон".
В компании заявляют, что доза 100 мкг в целом безопасна для здоровья и хорошо переносится, хотя наблюдается тенденция к более частым побочным реакциям.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.
По состоянию на 18 декабря "Омикрон" был обнаружен в 89 странах, сообщал The Guardian, ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения. 13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом "Омикрон". В ночь на 18 декабря первый случай заражения штаммом "Омикрон" подтвердили в Украине.