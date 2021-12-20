В компании Moderna заявили, что третья доза их вакцины защищает от штамма "Омикрон"

В Moderna утверждают, что бустерная вакцинация их препаратом повышает уровень антител против "Омикрона" от 37 до 80 раз. Фото: EPA

По данным Moderna, курс вакцинирования двумя дозами препарата генерирует малое количество нейтрализующих антител против "Омикрона", а бустерная доза 50 мкг увеличивает их количество в 37 раз. Более высокая доза (100 мкг) приводит к еще большему повышению уровня антител – более чем в 80 раз.

Данные еще не прошли экспертную оценку, однако были проверены на крови людей, получивших вакцину против псевдовируса, созданного таким образом, чтобы он напоминал "Омикрон".

В компании заявляют, что доза 100 мкг в целом безопасна для здоровья и хорошо переносится, хотя наблюдается тенденция к более частым побочным реакциям.