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В компании Moderna заявили, что третья доза их вакцины защищает от штамма "Омикрон"

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В Moderna утверждают, что бустерная вакцинация их препаратом повышает уровень антител против "Омикрона" от 37 до 80 раз.
В Moderna утверждают, что бустерная вакцинация их препаратом повышает уровень антител против "Омикрона" от 37 до 80 раз.
Фото: EPA

В фармацевтической компании Moderna (США) заявили, что бустерная доза их вакцины от коронавируса защищает от быстро распространяющегося варианта "Омикрон". Об этм 20 декабря сообщает The Guardian.

По данным Moderna, курс вакцинирования двумя дозами препарата генерирует малое количество нейтрализующих антител против "Омикрона", а бустерная доза 50 мкг увеличивает их количество в 37 раз. Более высокая доза (100 мкг) приводит к еще большему повышению уровня антител – более чем в 80 раз.

Данные еще не прошли экспертную оценку, однако были проверены на крови людей, получивших вакцину против псевдовируса, созданного таким образом, чтобы он напоминал "Омикрон".

В компании заявляют, что доза 100 мкг в целом безопасна для здоровья и хорошо переносится, хотя наблюдается тенденция к более частым побочным реакциям.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.

По состоянию на 18 декабря "Омикрон" был обнаружен в 89 странах, сообщал The Guardian, ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения. 13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом "Омикрон". В ночь на 18 декабря первый случай заражения штаммом "Омикрон" подтвердили в Украине

Теги: США, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Moderna, Омикрон
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