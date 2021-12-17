В США рекомендовали вакцины Pfizer и Moderna вместо Johnson & Johnson

Причиной решения стал риск редких случаев свертывания крови (тромбов) после Johnson & Johnson, отмечает Asociated Press, притом что после Pfizer или Moderna таких случаев не было.
"Эта обновленная рекомендация CDC следует аналогичным рекомендациям других стран, включая Канаду и Великобританию... Лица, которые не могут или не хотят получать вакцину с мРНК, по-прежнему будут иметь доступ к вакцине Johnson & Johnson против COVID-19", – добавили в CDC.
Случаи тромбоза наблюдались после вакцинации препаратом Johnson & Johnson как в США, так и в Европе. Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) проверило вакцину и заявило, что тромбы необходимо отнести к очень редким побочным эффектам вакцины против Janssen. При этом агентство заверило, что преимущества вакцины превышают риски от побочных эффектов.
Случаи тромбоза также фиксировали во многих странах ЕС и в США после прививки препаратом от AstraZeneca. Комитет по оценке рисков фармаконадзора ЕМА 18 марта заявил, что преимущества вакцины AstraZeneca в борьбе с коронавирусной инфекцией все еще перевешивают риски. Такие выводы были сделаны после завершения предварительного рассмотрения сообщений о тромбах у людей, привитых этим препаратом. 7 апреля EMA внесло образование тромбов в список очень редких побочных эффектов от вакцины AstraZeneca.
В июле этого года Johnson & Johnson, AstraZeneca, а также Оксфордский университет, который участвовал в создании препарата AstraZeneca, проводили исследования того, могут ли потенциальные модификации их вакцин против COVID-19 снизить или устранить риск тромбов. Эксперты прогнозировали, что в случае успешных исследований ученые внесут изменения в препараты уже в следующем году.