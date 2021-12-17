В США рекомендовали вакцины Pfizer и Moderna вместо Johnson & Johnson

Причиной решения стал риск редких случаев свертывания крови (тромбов) после Johnson & Johnson, отмечает Asociated Press, притом что после Pfizer или Moderna таких случаев не было.

"Эта обновленная рекомендация CDC следует аналогичным рекомендациям других стран, включая Канаду и Великобританию... Лица, которые не могут или не хотят получать вакцину с мРНК, по-прежнему будут иметь доступ к вакцине Johnson & Johnson против COVID-19", – добавили в CDC.