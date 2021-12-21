Елизавета II из-за пандемии нарушит традицию празднования Рождества

Пандемия уже второй год является причиной отмены рождественской поездки королевы в Сандрингем Фото: EPA

Британская королева останется в Виндзоре, где к ней присоединятся члены королевской семьи. Сотрудники Букингемского дворца отметили, что это было личное решение королевы и оно "отражает осторожный подход".

Пандемия уже второй год является причиной отмены рождественской поездки королевы в Сандрингем, отмечает BBC.

Неизвестно, кто из членов ее семьи посетит королеву в Виндзоре на Рождество, но представитель Букингемского дворца сказал, что "все соответствующие инструкции" будут соблюдены.