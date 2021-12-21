Елизавета II из-за пандемии нарушит традицию празднования Рождества

Британская королева останется в Виндзоре, где к ней присоединятся члены королевской семьи. Сотрудники Букингемского дворца отметили, что это было личное решение королевы и оно "отражает осторожный подход".
Пандемия уже второй год является причиной отмены рождественской поездки королевы в Сандрингем, отмечает BBC.
Неизвестно, кто из членов ее семьи посетит королеву в Виндзоре на Рождество, но представитель Букингемского дворца сказал, что "все соответствующие инструкции" будут соблюдены.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.
По состоянию на 18 декабря "Омикрон" был обнаружен в 89 странах, сообщал The Guardian, ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения. 13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом "Омикрон".