"Опасается катастрофы, угрожающей престолонаследию". Елизавета II призвала принца Уильяма отказаться от полетов вместе с семьей

В публикации отмечается, что королева "опасается возможной катастрофы, угрожающей престолонаследию". Известно, что принц Уильям со своей семьей чаще всего совершает полеты между Лондоном и Норфолком, при этом сам садится за штурвал.

Елизавета II уже несколько раз говорила с принцем Уильямом на эту тему, утверждает источник издания. Также она делилась своими опасениями с близкими друзьями.

В публикации отмечается, что королева считает вертолеты не самым безопасным видом транспорта и очень хотела бы, чтобы внук, который пять лет был пилотом поисково-спасательной службы королевских ВВС и санитарной авиации, перестал сам находиться за штурвалом, "особенно в плохую погоду".

Собеседник таблоида подчеркнул, что "переживания за безопасность принца Уильяма не дают королеве спать по ночам".