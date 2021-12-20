"Опасается катастрофы, угрожающей престолонаследию". Елизавета II призвала принца Уильяма отказаться от полетов вместе с семьей

В публикации отмечается, что королева "опасается возможной катастрофы, угрожающей престолонаследию". Известно, что принц Уильям со своей семьей чаще всего совершает полеты между Лондоном и Норфолком, при этом сам садится за штурвал.
Елизавета II уже несколько раз говорила с принцем Уильямом на эту тему, утверждает источник издания. Также она делилась своими опасениями с близкими друзьями.
В публикации отмечается, что королева считает вертолеты не самым безопасным видом транспорта и очень хотела бы, чтобы внук, который пять лет был пилотом поисково-спасательной службы королевских ВВС и санитарной авиации, перестал сам находиться за штурвалом, "особенно в плохую погоду".
Собеседник таблоида подчеркнул, что "переживания за безопасность принца Уильяма не дают королеве спать по ночам".
39-летний принц Уильям является вторым в очереди на британский престол после своего отца, 73-летнего принца Чарльза.
Вместе с женой Кэтрин принц Уильям воспитывает троих детей – принца Джорджа (2013), принцессу Шарлотту (2015) и принца Луи (2018). В настоящее время семья проживает в Кенсингтонском дворце.