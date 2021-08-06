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06 августа, 2021
 
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Жена принца Уильяма опередила жену принца Гарри в рейтинге самых влиятельных женщин по версии британского Vogue

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Жена принца Уильяма заняла в рейтинге шестое место, а жена принца Гарри оказалась на 22-м
Жена принца Уильяма заняла в рейтинге шестое место, а жена принца Гарри оказалась на 22-м
Фото: ЕРА

Британский журнал Vogue 6 августа опубликовал ежегодный список "25 самых влиятельных женщин" Великобритании.

В публикации на Instagram-странице редакции отмечается, что в список вошли женщины,  которые сыграли неоценимую роль в борьбе с пандемией, а также те, кто боролся за равноправие во всех его проявлениях.

Рейтинг возглавила 80-летняя британский дизайнер Вивьен Вествуд, которая неоднократно озвучивала призывы прекратить продажу оружия. На втором месте оказалась создательница сайта для людей, переживших сексуальное насилие, Сома Сара. Третье место в рейтинге редакция отдала дизайнеру Прие Ахлувалие, которая пропагандирует использование винтажных тканей для создания одежды.

Также в список самых влиятельных британских женщин вошли жена принца Уильяма, герцогиня Кембриджская Кэтрин и супруга проживающего в США принца Гарри Меган. Они соответственно расположились на шестой и 22-й позициях. 

В публикации отмечается, что жена принца Уильяма попала в рейтинг как инициатор многих кампаний, созданных во время пандемии для поддержки родителей и детей. Редакция отметила, что за последние годы жена принца Уильяма "незаметно превратилась в будущую королеву".

Супруга принца Гарри была внесена в этот список в том числе за благотворительную деятельность, а также работу по созданию положительного имиджа после отказа от королевских обязанностей. Авторы рейтинга подчеркнули, что жена принца Гарри в этом году была едва ли не самой обсуждаемой личностью в стране.

25-е место в рейтинге занимает парикмахер Шарлотта Менса, которая на основе благотворительности обучает мастерству жителей Ганы. Весь список участниц рейтинга можно посмотреть здесь.

Теги: Великобритания, рейтинг, Vogue, герцогиня Кембриджская Кэтрин, герцогиня Сассекская Меган, Вивьен Вествуд
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